محیط شهری کرج بستری برای حضور سرمایه گذاران بخش خصوصی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده با تاکید بر آماده سازی زمینه های مساعد به منظور حضور حداکثری بخش خصوصی عنوان کرد: ازخروجی های تحقق این مهم افزایش ظرفبت مشارکت افراد در سرمایه گذاری ها و اجرای پروژه های شهری است.



وی با تاکید بر مطالعه روش های جذب سرمایه های بخش خصوصی عنوان کرد: این مهم از اولویت هایی است که باید برای جذب سرمایه های بخش خصوصی به آن توجه ویژه ای داشت.

برگزاری دوره های آموزش عمومی ایمنی ویژه مراکز درمانی در کرج

دوره های آموزش عمومی ایمنی ویژه مراکز درمانی به همت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری در کرج برگزار می شود.



با همکاری و تعامل اداره آموزش سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و مرکز بهداشت کرج دوره عمومی ایمنی برگزار خواهد شد.



در راستای ترویج و ارتقای فرهنگ ایمنی بین اقشار مختلف جامعه، طبق برنامه ریزی قرار است که یک دوره سه روزه آموزش مقدماتی آتش نشانی ویژه مسئولان و پرسنل بیمارستان شهید مدنی 29 مهرماه تا اول آبانان ماه سال جاری از ساعت 10 لغایت 12 در این مرکز درمانی واقع در جهانشهر بلوار ماهان برگزار می شود.



تکمیل ساختمان اداری شهرداری منطقه 8 در حال پیگیری است

معاون اداری مالی منطقه 8 شهرداری کرج از پیگیری تکمیل ساختمان اداری این منطقه از سوی مدیریت این منطقه خبر داد.



مسعود هنردار با بیان این مطلب و با اشاره به بازدید های مدیر منطقه از روند ساخت و تکمیل این پروژه به منظور مطلع شدن از پیشرفت کار عنوان کرد: مدیر منطقه با توجه به این بازدید ها دستورات لازم را درخصوص اجرای کارآمد این پروژه ارائه کرد.



این مسئول ادامه داد: اعضای شورای اسلامی شهر نیز در بازدید از سطح منطقه بر تسریع در تکمیل ساختمان اداری منطقه 8 شهرداری کرج تاکید کردند.



ارائه مرخصی به 30327 تاکسی برای مسافرت به استان های همجوار

مدیر عامل سازمان نظارت بر تاکسیرانی کرج از ارائه مرخصی به 30 هزار و 327 تاکسی دورن شهری به منظور مسافرت به استان های همجوار البرز طی سال گذشته خبرداد.

کریم افشار با بیان این مطلب افزود: ارائه مرخصی به این تعداد تاکسی طی سال گذشته، به درخواست رانندگان تاکسی از سوی حوزه نظارت، اجرا و امور انتظامی سازمان تاکسیرانی کرج صورت گرفت.



وی بیان کرد: علاوه بر این، سال گذشته برای 26 هزار و 807 راننده تاکسی برگه مرخصی برای سفر به سایر استانهای کشور صادر شد .



نگاه مسئولان به مسائل شهری متناسب با ایده آل های زندگی شهروندی باشد

معاون اداری مالی شهرداری کرج گفت: نگاه مسئولان اجرایی شهر به مسائل شهری متناسب با ایده آل های زندگی شهروندی باشد.

مهرداد ترابیان با بیان این مطلب افزود: نگاه به مسائل و موضوعات زندگی شهروندی در عرصه مدیریت شهری باید ژرف و عمیق باشد زیرا تنها در اینصورت است که می توان نسبت به رفع بحران های موجود در ساختار شهر اعم از مسائل جزئی و کلی اقدامات موثری را داشت.



وی با تاکید بر مفهوم سازی ساختارهای شهری در عرصه های مختلف زندگی شهروندی اظهارداشت: برای تامین نیازهای واقعی زندگی شهروندی نیاز به مفهوم سازی و قالب سازی مسائل و موضوعات مختلف داریم که این مهم با اتخاذ سیاست های ویژه از جمله فرهنگسازی زندگی شهروندی محقق می شود.