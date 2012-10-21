به گزارش خبرگزاری مهر، حمایت از پایان نامه ها برای دانشجویان و اساتید، منع دانشگاهی تعیین نشده است و محققان با توجه به شرایط حقیقی و حقوقی که در شیوه نامه این مرکز ذکر شده است، از هر دانشگاهی، می توانند طرحهای خود را ارائه دهند و از حمایت مالی و اجرایی برخوردار شوند. هیچ محدودیتی برای تعداد حمایت از طرحهای پژوهشی و پایان نامهها در این زمینه وجود ندارد.
برخی ازعنوانهای پیشنهادی پایان نامههای تحصیلات تکمیلی در حوزه ازدواج از سوی مرکز مطالعات پژوهشهای راهبردی وزارت ورزشملاک های ازدواج از دیدگاه اسلام، ازدواج های دانشجویی، مشکلات و موانع ازدواج، ملاکها و شیوههای همسرگزینی، آسیب شناسی سنتهای مرسوم ازدواج، بررسی رضایت از زندگی زناشویی، تاثیر اعطای تسهیلات در افزایش تمایل جوان به ازدواج، بررسی نگرش جوان نسبت به ازدواج و طلاق، بررسی عوامل موثر بر تغییر الگوی سن ازدواج، مطالعه روابط پیش از ازدواج جوانان، الگوی مناسب روابط دختر و پسر از دیدگاه اسلام، بررسی عوامل موثر بر گرایش جوان به رابطه با جنس مخالف، بررسی محصولات صدا وسیما درباره ترغیب جوان به ازدواج، تاثیر رسانهها بر ایجاد بی رغبتی نسبت به ازدواج و ... عنوان شده است.
علاقه مندان می توانند برای کسب آگاهی بیشتر در این زمینه و مشاهده نمونه طرح های کار شده، به غرفه مرکز مطالعات و پژوهشهای راهبردی واقع در نمایشگاه «پیوند آسمانی»، در سالن حجاب کانون پرورش فکری مراجعه کنند.
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