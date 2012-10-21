وحدت عامل پیشبرد اهداف اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت حفظ وحدت به عنوان عامل پیشبرد اهداف اسلام تأکید کرد.

حجت الاسلام رحمت الله اروجی در جمع اعضاء هیئت های مذهبی شهرستان شهرکرد بر ضرورت وحدت و پرهیز از تفرقه تأکید کرد و گفت: حفظ وحدت و تبعیت از ولایت مهمترین عامل در پیشبرد اهداف دین انسان سازاسلام است.

وی از ماه محرم به عنوان ایام تجلی شورحسینی یاد کرد و از هیئات مذهبی خواست تا وحدت و همدلی اسلامی را در روزهای تاسوعا و عاشورا به منصه ظهور برسانند.

برگزاری مراسم عزاداری بدون هرگونه انحرافی ضروری است

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با اشاره به وجود برخی آسیب‌ها در عزاداری ها در ماه ماه محرم گفت: برگزاری مراسم عزاداری بدون هرگونه انحرافی ضروری است.

حجت الاسلام سید محمد میربد با اشاره به سابقه طولانی انحرافات رخ داده در بیان واقعه عاشورا، مطالعه، معرفی و بیان مستندات و نقل صحیح مسائل تاریخی در خصوص این واقعه برای عموم افراد جامعه را از مهمترین راهکارهای کاهش خرافه ها و آسیب های عزاداری ایام محرم دانست.

وی با تأکید بر جایگزینی مباحث علمی به جای مباحث حسی در بیان واقعه عاشورا افزود: ورود و بررسی صحت و یا نادرستی سنت های رایج عزاداری به دلیل خواستگاه مقدس و وابستگی آنان به مباحث دینی نیازمند نگاه دقیق علمی است.

میربد با بیان اینکه هزینه تهیه و استفاده از برخی ابزار و نشانه های عزاداری در مراسم های سوگواری محرم و عاشورا در سال های گذشته به شدت افزایش یافته است، یادآور شد: تهیه اقلام فرهنگی مختلف با هدف تغییر ذائقه و نگاه مردم برای چگونگی برگزاری عزاداری محرم و حضور در این مراسم باید در اولویت برنامه های هیئات مذهبی قرار گیرد.

تسلیت سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان در پی درگذشت دانش آموزان بروجنی

سرپرست تبلیغات اسلامی لردگان درگذشت 26 دانش آموز بروجنی را تسلیت گفت.

حجت الاسلام سعید نصیری در درگذشت 26 دانش آموز بروجنی و لردگانی در پی سانحه غم انگیز تصادف اتوبوس حامل دانش آموزان راهیان نور را به ملت بزرگ ایران اسلامی علی الخصوص مردم شهید پرور بروجن و لردگان تسلیت گفت.

وی افزود: بی گمان آن عزیزان که عمر خود را در راه تعلیم و تربیت سپری ساخته و در راه مقدس شهیدان و زیارت آنان جان خود را از دست داده اند، اکنون در جوار رحمت حق آرمیده و از نعمات واسعه پروردگار خود برخوردار شده اند.

نصیری مرگ را پایان همه چیز ندانست و تصریح کرد: مرگ یک نوع انقطاع از دنیا و ورود به عالم دیگر است که متناسب با اعمال انسان در این دنیا ، کیفیت آن بر انسان در قیامت عارض می شود.

دوره آموزشی آشنایی با تحول اداری در چهارمحال و بختیاری برگزار شد

دوره آموزشی آشنایی با 10 برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن ویژه کارمندان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

کارشناس دوره آموزشی آشنایی با 10 برنامه تحول اداری در این دوره آموزشی گفت: هدف از تحول در نظام اداری، تقویت توانمندی‌های نظام اداری برای ایفای کارآمد وظایف و نقش فعلی دولت است.

محمد علی الهی، سند چشم انداز جمهوری اسلامی، سیاست های کلی نظام اداری، قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قانون مدیریت خدمات کشوری، اصل 44 قانون اساسی و فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه را اسناد مهم تحول اداری در نظام اداری کشور برشمرد.

وی در این دوره آموزشی به تبیین سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در 26 بند اشاره و استقرار دولت الکترونیک، عدالت استخدامی و نظام پرداخت، ساماندهی نیروی انسانی، تمرکز زدایی، افزایش بهره‌وری و استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح ساختارها و فرآیندها، توانمندسازی و آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت مدیرت و توان کارشناسی کشور، ارتقای روحیه خود کنترلی و خدمت رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع را ده برنامه تحول اداری بیان کرد.

الهی تصریح کرد: تحول اداری تغییر برنامه ریزی شده برای افزایش کارایی و اثر بخشی بهره وری است.

برگزاری گفتمان دینی "مؤمن و مسلمان" در کوهرنگ

رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ در گفتمان دینی دانشجویان خواهر هیئت مذهبی ام ابیها(س) این شهرستان به بیان مسئله" مؤمن و مسلمان پرداخت.

حجت الاسلام علی نصیری در جمع دانشجویان اعضاء هیئت مذهبی ام ابیها(س) روستاهای فریدون آباد و غریب آباد کوهرنگ، خصوصیات انسان مؤمن و مسلمان را برای حاضران تشریح کرد.

وی با اشاره به مرحله ایمان و مقام انسان مؤمن گفت: مرحله ایمان بالاتر از اسلام و مقام مؤمن بالاتر از مسلمان است.

نصیری با این بیان اینکه دانشجویان و دانش آموزان خدمتگزاران آینده جامعه هستند، افزود: دانشجویان باید تلاش کنند تا در زندگی از نظر دینی، اخلاقی و معنوی الگوی مناسبی برای الگوپذیران باشند چراکه دانشجویان محافظ ارزش های دینی و اسلامی جامعه به شمار می آیند.