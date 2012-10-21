هدف از ترور وسام الحسن بر هم زدن ثبات لبنان بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان ضمن تاکید بر تعقیب و مجازات عاملان ترور وسام الحسن گفت: هدف از ترور وسام الحسن در واقع هدف قرار دادن لبنان بوده است.

وی خواستار همدلی و یکپارچگی مردم، موسسات سیاسی، امنیتی و قضایی شد و موسسات و نهادها را مکمل یکدیگر دانست و از سیاستمداران خواست که پوششی برای جانیان به وجود نیاورند.

رئیس جمهوری لبنان همچنین از دستگاههای امنیتی و قضایی خواست که در راستای کشف حقیقت ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان تمامی تلاش خود را به کار گیرند.