  1. بین الملل
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

میشل سلیمان:

هدف از ترور وسام الحسن بر هم زدن ثبات لبنان بوده است

هدف از ترور وسام الحسن بر هم زدن ثبات لبنان بوده است

رئیس جمهوری لبنان در مراسم تشییع جنازه مدیر دایره اطلاعات امنیت داخلی این کشور هدف از آن را بی ثبات کردن لبنان دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان ضمن تاکید بر تعقیب و مجازات عاملان ترور وسام الحسن گفت: هدف از ترور وسام الحسن در واقع هدف قرار دادن لبنان بوده است.

وی خواستار همدلی و یکپارچگی مردم، موسسات سیاسی، امنیتی و قضایی شد و موسسات و نهادها را مکمل یکدیگر دانست و از سیاستمداران خواست که پوششی برای جانیان به وجود نیاورند.

رئیس جمهوری لبنان همچنین از دستگاههای امنیتی و قضایی خواست که در راستای کشف حقیقت ترور رفیق الحریری نخست وزیر اسبق لبنان تمامی تلاش خود را به کار گیرند.

کد مطلب 1725222

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