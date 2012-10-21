جهانبخش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون هجمه های زیادی در مباحث فرهنگی به کشور ما وارد است،لذا مسئولین باید توجه بیشتری نسبت به زیرساخت های فرهنگی مبذول دارند.

امینی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات بنده در دوران نمایندگی ام این بود که شاهد سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بود.

وی افزود: این سفر از دو جنبه قابل یادآوری است، یکی استقبال بی نظیر مردم کرمانشاه از مقام معظم رهبری و دیگر دستاوردها و پیامدهای این سفر برای مردم کرمانشاه بود.

وی ادامه داد:علی رغم محدودیت های بودجه ای سال های 90 و91 افزایش شاخص های استان در یک سال گذشته از برکات سفر معظم له بود و تاکنون کارهای زیادی در این حوزه ها صورت گرفته است.

امینی گفت: اگر امروز شاهد تحولات عمرانی در کرمانشاه هستیم ناشی از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و اعتباراتی است که در راستای توسعه استان کرمانشاه مصوب شده است.

وی افزود: پس از سفر مقام معظم رهبری در حوزه روستایی و شهری کارهای زیادی صورت گرفت و ادامه دارد.

امینی تصریح کرد: یکی از مهمترین پروژه هایی که در سفر مقام معظم رهبری به آن تاکید شد راه آهن کرمانشاه- خسروی است که هم اکنون به مرحله اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: از دیگر پروژه های مهم که در سفر معظم له بسیار مورد تاکید قرار گرفت پا لایشگاه آناهیتا است که هم اکنون در حال پیگیری و اعتبارات ارزی آن تعیین شده و در صورت بهره برداری باعث رشد اشتغالزایی در استان کرمانشاه خواهد شد.

عضو شورای راهبردی مقابله با تهدیدات جنگ نرم استان کرمانشاه گفت: از دیگر پرو ژه های مهم در سفر معظم له که تاثیرات بسزایی در حوزه فرهنگ کرمانشاه دارد دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه است که در صورت راه اندازی باعث تحول در زیرساخت های فرهنگی استان کرمانشاه خواهد شد.

وی در پایان خواستار تسریع در راه اندازی دانشگاه فرهنگ و هنر شد و گفت: هم اکنون مجوزهای لازم برای این کار صادر شده و ما از مسئولان استانی انتظار پیگیری داریم چرا که استان کرمانشاه دارای توانایی و پتانسیل های بالقوه ای در این زمینه هاست و سازما ن هایی چون میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند موجب ارتقای فرهنگی این استان شوند.