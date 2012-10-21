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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۵

امینی خواستار شد:

دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه سریع‌تر راه‌اندازی شود

دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه سریع‌تر راه‌اندازی شود

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: عضو شورای راهبردی مقابله با تهدیدات جنگ نرم استان کرمانشاه خواستار تسریع در راه اندازی دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه شد و گفت: این پروه از پرو ژه های مهم سفر رهبری به استان بود که که در صورت راه اندازی باعث تحول در زیرساخت های فرهنگی استان می شود.

جهانبخش امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم اکنون هجمه های زیادی در مباحث فرهنگی به کشور ما وارد است،لذا مسئولین باید توجه بیشتری نسبت به زیرساخت های فرهنگی مبذول دارند.

امینی خاطرنشان کرد: یکی از افتخارات بنده در دوران  نمایندگی ام این بود که شاهد سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بود.

وی افزود: این سفر از دو جنبه قابل یادآوری است، یکی استقبال بی نظیر مردم کرمانشاه از مقام معظم رهبری و دیگر دستاوردها و پیامدهای این سفر برای مردم کرمانشاه بود.

وی ادامه داد:علی رغم محدودیت های بودجه ای سال های 90  و91 افزایش شاخص های استان در یک سال گذشته از برکات سفر معظم له بود و تاکنون کارهای زیادی در این حوزه ها صورت گرفته است.

امینی گفت: اگر امروز شاهد تحولات عمرانی در کرمانشاه هستیم ناشی از اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و اعتباراتی است که در راستای توسعه استان کرمانشاه مصوب شده است.

وی افزود: پس از سفر مقام معظم رهبری در حوزه روستایی و شهری کارهای زیادی صورت گرفت و ادامه دارد.

امینی تصریح کرد: یکی از مهمترین پروژه هایی که در سفر مقام معظم رهبری به آن تاکید شد راه آهن کرمانشاه- خسروی است که هم اکنون به مرحله اجرا در آمده است.

وی ادامه داد: از دیگر پروژه های مهم که در سفر معظم له بسیار مورد تاکید قرار گرفت پا لایشگاه آناهیتا است که هم اکنون در حال پیگیری و اعتبارات ارزی آن تعیین شده و در صورت بهره برداری باعث رشد اشتغالزایی در استان کرمانشاه خواهد شد.

عضو شورای راهبردی مقابله با تهدیدات جنگ نرم استان کرمانشاه گفت: از دیگر پرو ژه های مهم در سفر معظم له که تاثیرات بسزایی در حوزه فرهنگ کرمانشاه دارد دانشگاه فرهنگ و هنر کرمانشاه است که در صورت راه اندازی باعث تحول در زیرساخت های فرهنگی استان کرمانشاه خواهد شد.

وی در پایان خواستار تسریع در راه اندازی دانشگاه  فرهنگ و هنر شد و گفت: هم اکنون مجوزهای لازم برای این کار صادر شده  و ما از مسئولان استانی انتظار پیگیری داریم چرا که استان کرمانشاه دارای توانایی و پتانسیل های بالقوه ای در این زمینه هاست و سازما ن هایی چون میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می توانند موجب ارتقای فرهنگی این استان شوند.

کد مطلب 1725224

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