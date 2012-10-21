به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قربانی با تاکید بر اینکه مشکلات مربوط به نرخ تاکسیها باید در مصوبات شورا مشخص شود، اظهار داشت: به همین منظور سازمان تاکسیرانی ملزم شده که این مسائل را در دفترچهای در اختیار تمامی مردم قرار دهد تا شهروندان بتوانند از آن استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه هر ساله دو تا سه بار نرخ کرایهها در صحن علنی شورا مطرح میشود، افزود: شورای شهر هر ساله دو تا سه بار ناگزیر از تصویب نرخ کرایه تاکسیها در صحن علنی شورا است که همیشه نقطه نظرهای طرفین مد نظر بوده و در تعیین نرخ نهایی حقوق راننده و مسافر مدنظر قرار میگیرد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه همیشه سعی بر این است که هزینه سفر یک نفر با تاکسی با حفظ حقوق تاکسی دار و مسافر تعیین شود، گفت: سرویس دهیها نیز متفاوت و شامل تاکسیهای خطی، گردشی، سرویس مدارس، آژانسها و آژانسهای بانوان و دیگر موارد است که در کمیسیونها باید کار زیادی بر روی آن انجام گیرد تا در هر یک از این سرویس دهیها به نحو مطلوب نرخها معین شود.
وی افزود: تعیین نرخ تاکسیها ابتدای هر سال انجام میشود، اما برای سرویس مدارس و تاکسی سرویسها ابتدای سال تحصیلی این مهم صورت میگیرد.
قربانی با اشاره به مشکلاتی همچون کمبود پول خرد و عدم رعایت نرخها از سوی برخی تاکسی داران تصریح کرد: در این زمینه به طور حتم تاکسیداران باید سعی در ایجاد رضایتمندی شهروندان داشته باشند تا اقبال عمومی استفاده از تاکسی نیز بیشتر شود.
وی اضافه کرد: به همین منظور مدیریت شهری باید علاقه به استفاده از تاکسی را در بین مردم افزایش دهد و تاکسیهای شهر حداقل سه مسافر داشته باشند.
ایجاد ۲۰۰ سایت بازی کودکان در شهر اصفهان
مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان سرانه سایت بازی کودکان را در شهر اصفهان ۷۰ هزار متر مربع دانست و گفت: ۲۰۰ سایت بازی کودکان در سطح شهر اصفهان ایجاد شده است.
ابراهیم معتمدی با بیان اینکه۲۰۰ سایت بازی کودکان در سطح شهر ایجاد شده که ۳ هزار قطعه بازی در آن نصب شده است، اظهار داشت: سرانه سایت بازی کودکان را در شهر اصفهان ۷۰ هزار متر مربع است.
وی افزود: زیرساختهای فضای بازی کودکان در شهر اصفهان فراهم شده است و اکنون باید به توسعه این فضاها در سطح محلات بپردازیم.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با بیان اینکه در سال جاری دو میلیارد تومان برای خرید اسباب بازی هزینه شده است، تصریح کرد: با توجه به نظرسنجیهای انجام شده در سطح مناطق، ایجاد فضاهای تفریحی و مبلمان شهری بیشترین درخواست شهروندان بوده است.
معتمدی با تاکید بر اینکه با افتتاح شهربازی رویاها سرانه فضای بازی توسعه مییابد، اظهارداشت: در مجموعه شهربازی رویاها از آخرین مدل بازیهای علمی و آموزشی استفاده میشود، همچنین شهرداری برای این مجموعه حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه کرده است.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به پارکهای علمی و آموزشی سطح شهر ادامه داد: پارک ایثارگران با ۱۱ آیتم علمی و موضوعی، پارک آیینهها در منطقه ۴، پارک ماسهای در سپاهان شهر برای کودکان زیر پنج سال از جمله اقدامات شهرداری در این باره است.
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