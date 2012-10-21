فرزندان شاهد 27 درصد نخبگان مراکز علمی مازندران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی رضایی ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از دانش آموزان ممتاز شاهد و ایثارگر مازندران در سالن اجتماعات جهاد کشاورزی استان اظهار داشت: در حال حاضر 27 درصد نخبگان مراکز علمی و صنعتی ما از فرزندان شاهد و ایثارگر هستند.



وی افزود: حدود هفت هزار و 755 دانشجوی شاهد و ایثارگر در مراکز آموزش عالی،دولتی و آزاد مشغول به تحصیل هستند.



رضایی، فرزندان شاهد و ایثارگررا صاحبان اصلی نظام و انقلاب دانست و گفت: امیدواریم یادگاران شهدا و ایثارگران تمام تلاش خود را برای رشد و ارتقای علمی بکار گیرند.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران افزود: فرزندان شاهد و ایثارگر با تاسی از پداران شهید خود باید قدر تحصیل و تذهیب را بدانند و از فرصتهای بدست آمده بدرستی استفاده کنند.



وی از اختصاص وام 20 میلیون تومانی به پژشکان فرزند شاهد وایثارگر خبر داد و گفت: 15 میلیون تومان وام خود اشتغالی به فارغ التحصیلان فرزند شاهد و ایثارگر پرداخت می شود.



رضایی با بیان اینکه حدود سه هزار و 600 دانش آموز شاهد و ایثارگر در مدارس مازندران تحصیل می کنند، گفت: از این تعداد 82 نفر به عنوان دانش آموزان برتر شناخته و از آنان تجلیل شده است.



وی با بیان اینکه امروزه انقلاب ما در سطح جهان درخشیده است، گفت: در تلاش هستیم تا فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه ترویج کنیم.