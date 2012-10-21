به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن مجتبایی در جلسه کمیسیون آموزش و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: بر اساس سند نوآوری و خلاقیت در صنعت، روش رفع خلاقانه مسائل و مشکلات در صنعت نهادینه می‌شود.

وی افزود: مراحل ایجاد این سند در واحدهای تولیدی شامل تدوین استراتژی واحد، ایجاد نظام دریافت طرح‌های نوآورانه، گردآوری ایده‌ها، ایجاد هسته‌ها در سازمان، رفع مسائل به روش نوآورانه و مهندسی آن در واحد تولیدی است.

عضو کمیسیون آموزش و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان تصریح کرد: واحدهای تولیدی با تدوین استراتژی صنعت استان، بر اساس این برنامه می‌توانند به فعالیت بپردازند.

وی اظهارکرد: بیشتر واحدهای تولیدی استان اصفهان استراتژی خاصی برای فعالیت ندارند.

طرح چرخش مغزها، فعالیت اثرگذار در فضای اقتصادی کشور

مرتضی بیشه رئیس کمیسیون آموزش و پژوهش‌های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه طرح چرخش مغزها را فعالیت اثرگذار در فضای اقتصادی کشور دانست و گفت: ایجاد پایگاه داده اطلاعاتی در مورد طرح‌های ایرانیان خارج از کشور با هدف رونق اقتصادی می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد گام موثری باشد.

وی با تاکید بر اینکه مدیریت سنتی بسیاری از واحدهای صنعتی استان عامل جدایی آنها از مراکز آموزشی است، تصریح کرد: نقش تشکل‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی و خانه صنعت در نزدیک کردن صنعت با دانشگاه بسیار موثر است.

7 طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی اصفهان به بانک عامل معرفی شد

مسئول واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: هفت طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شد.

رسول شهباز قلندر با بیان اینکه هفت طرح صنایع تبدیلی و تکمیلی برای دریافت تسهیلات با اعتباری افزون بر 28 هزار میلیون ریال به بانک‌های عامل معرفی شد، اظهار داشت: صنایع تبدیلی و تکمیلی و فرآوری محصولات کشاورزی آخرین حلقه در چرخه تولید محصولات کشاورزی بوده که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است .

وی افزود: وجود چنین صنایعی سبب پایداری در تولید، تنظیم بازار و عرضه مازاد محصولات به بازار می‌شود.



مسئول واحد صنایع تبدیلی و تکمیلی جهاد کشاورزی شهرستان اصفهان اضافه کرد: این قبیل صنایع تحت حمایت مجموعه جهاد کشاورزی است و طرح‌های ارائه شده در کارگروه توسعه بخش کشاورزی تصویب شده و تسهیلات دریافت می‌کنند.



وی این طرح‌ها را شامل تهیه پرک غلات، بلغور غلات، فرآوری محصولات لبنی، غذاهای آماده و سرد اعلام کرد.