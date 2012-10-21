المپیاد بین المللی مخترعان و نوآوران در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری دانشگاهها، سازمانها و نهادها، اولین سمپوزیم تخصصی بین المللی اختراعات را در حاشیه سومین المپیاد برگزار می کند.

این خبر حاکی است که این سمپوزیم فرصت مناسبی را برای آشنایی با ثبت اختراعات در سطح جهانی و تجاری سازی نتایج حاصل از آن را، برای شرکت کنندگان فراهم می کند.

این سمپوزیم تخصصی موقعیت را برای تبادل نظر بین مخترعان و نوآوران با فعالان و کارشناسان بخش صنعت و نیز سرمایه گذاران این بخش با هدف تجاری سازی ایده ها ایجاد خواهد کرد.

همچنین اختراعات برتر و برجسته در نمایشگاه تجاری سازی به صورت ویژه ارائه خواهد شد و بازدید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.

اولین سمپوزیم تخصصی اختراعات و نمایشگاه تجاری سازی در حاشیه سومین المپیاد بین المللی مخترعان، مبتکران، و نوآوران در مجتمع آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، قاسم آباد، مجموعه فرهنگی دانشگاه برگزار خواهد شد.