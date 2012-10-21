21 برنامه فرهنگی غدیر از سوی ستاد مبشر غدیر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمیدرضا مطهریان پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت بحث خلافت امیرالمومنین و نقش آن در تکامل دین اسلام اظهار داشت: وظیفه داریم به عنوان مسلمان و شیعه حضرت علی (ع) در ترویج و تبلیغ فرهنگ غدیر فعالیت های فرهنگی را اجرا کنیم .

عضو شورای شهر یزد ادامه داد: کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد به عنوان یکی از وظایف خود در مدت چهار سال گذشته برنامه هایی را با کمک شهرداری یزد متناسب با این روز اجرا کرده که امسال نیز 21 برنامه فرهنگی در این زمینه را اجرا خواهد کرد .

وی افزود: در این زمینه برنامه هایی مانند توزیع کارت اخوت، بسته های فرهنگی و کارت پستال، بسته خانواده غدیر، مسابقه وبلاگ نویسی و ایستگاه غدیر را در سال جاری برگزار خواهیم کرد .

مطهریان با بیان اینکه در شروع حجه الوداع به پیامبر عظیم الشان اسلام ابلاغ شد تا حضرت امیر را معرفی کند، یادآور شد: از 10 روز قبل از روز غدیر روحانیان در مورد غدیر و عظمت این روز و اهمیت آن سخنرانی خواهند داشت .

وی با اشاره به توزیع بسته های فرهنگی در میان دوستداران غدیر گفت: دو هزار کارت پستال با موضوع غدیر، کارت مبشر و کتاب به مسئولان استان تحویل داده می شود تا در اختیار علاقمندان قرار دهند .

مطهریان با اشاره به همکاری بهزیستی در این روز بزرگ عنوان کرد: تعدادی سی دی و پازل نیز در این زمینه توسط اهل سادات در بهزیستی استان توزیع خواهد شد .

وی همچنین از برگزاری مسابقه با عنوان میثاق با غدیر خبر داد و یادآور شد: به منظور شناسایی اهمیت این روز و اشنایی عموم مردم با خطبه غدیر به ویژه نسل جوان و نوجوان جامعه، مسابقه ای با عنوان میثاق غدیر برای دانش آموزان و دانشجویان برگزار می شود .

وی یادآور شد: البته در این زمینه نیز کارگاه آموزشی در نظر گرفته شده است که می توانند در زمینه آموزش و یادگیری خطبه غدیر استفاده کنند .

عضور کمیسیون فرهنگی شورای شهر یزد ادامه داد: کتاب روز شادی، جزوه 15 روز با غدیر و قصه های برای بزرگسالان و نوجوانان و جوانان نیز تهیه شده که در ایستگاه غدیر توزیع خواهد شد .

وی با اشاره به برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی و طراحی وبلاگ بیان کرد: طی چندسال گذشته استقبال خوبی در این زمینه انجام شده است که در سال جاری نیز نرم افزارهایی با عنوان طلوع غدیر در نظر گرفته شده است .