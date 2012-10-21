کارگاه یک روزه گزارش نویسی توسط فرهنگسرای رسانه برگزار می شود

میثم بکتاشیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این فرهنگسرا هر چند یکبار با توجه به تقاضاها و بررسی نیاز مخاطبان اقدام به برگزاری کارگاه های آموزشی میکند که کارگاه یک روزه گزارش نویسی از جمله آنهاست.

وی افزود: این کارگاه روز ١٨ آبان ماه در محل دانشگاه علمی کاربردی و با همکاری دفتر مطالعات و توسعه رسانههای وزارت ارشاد برگزار میشود و شرکت کنندگان در کارگاه گواهینامه معتبر از دفتر مطالعات و توسعه رسانه های وزارت ارشاد دریافت می کنند.

مدیر فرهنگسرای رسانه اصفهان با اشاره به سوابق استاد قاضی زاده گفت: وی سابقه سالها تدریس گزارشنویسی و روزنامهنگاری را در دانشگاه و دفتر مطالعات توسعه رسانه ها در رزومه کاری خود دارد ضمن اینکه سال هاست به روزنامهنگاری و گزارشنویسی در رسانههای مختلف مشغول فعالیت است.

وی ادامه داد: وی تاکنون کتابهای ویراستاری و مدیریت اخبار، جان باختگان روزنامه نگار، نوشتن برای رادیو، گزارش نگاری، گزارشگری در رادیو را تألیف و کتاب های مهمی مانند روزنامه نگاری حرفه ای دیوید رندال،مهارت های نوشتن برای مطبوعات از سالی آدامز و هریت گیلبرت، اخلاق روزنامه نگاری از کارن سندرز، تجربه های ماندگار در گزارش نویسی جان کری گزارشگران نامی دیوید رندال را برای کمک به بهبود کار اهالی رسانه و مطبوعات ترجمه کرده است.

به گزارش مهر، مهلت ثبت نام در کارگاه یک روزه گزارش نویسی تا 10 آبان ماه است و علاقه مندان برای ثبت نام و شرکت در این کارگاه می توانند به آدرس خیابان ٢٢ بهمن، مجموعه فرهنگی باغ غدیر، ساختمان الغدیر، طبقه دوم، فرهنگسرای رسانه مراجعه و یا با شماره تلفن ٢٦٠٧٥٢٩ تماس بگیرند.

