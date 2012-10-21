به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، خلیل رزق عضو شورای مرکزی حزب الله امروز در همایش تقریب مذاهب اسلامی در مکه مکرمه با تقدیر از اقدام ایران برای برگزاری یک همایش وحدت بخش همزمان با برگزاری مناسک حج، گفت: اگر حضرت محمد (ص) به عنوان خاتم پیامبران، حرمت، تقدس، جایگاه برای مسلمانان نداشته باشد دیگر چه چیزی می تواند مسلمانان را دور هم جمع کند.



وی با تاکید بر اینکه تفرقه و جدایی مسلمانان پس از حضرت محمد (ص) به دلیل شکاف در امت اسلام است و نه دین اسلام، تصریح کرد: در اسلام به عنوان یک شریعت همه مسلمانان را به یک قرآن واحد فراخوانده است و همه باید سوی یک خداوند یکتا نیایش کنند.



این پزوهشگر دینی با اعلام اینکه باید علاوه مسلمانان با یکدیگر بین اسلام و تمامی ادیان الهی و توحیدی یک وحدت حاصل شود، اظهار داشت: حضرت رسول اکرم مخالف با جامعه طبقاتی بود و همه مسلمانان را حول یک وحدت و یکپارچگی توصیه می کرد.



عضو شورای مرکزی حزب الله با تاکید بر اینکه دنیای استکباری غرب از تفرقه و دو دستگی مسلمانان برای حاکمیت خود بهره برداری می کند، بیان کرد: در چند سال گذشته تاکنون کدامیک از انبیا و پیامبران الهی همچون حضرت محمد (ص) این قدر مورد توهین و اهانت قرار گرفته است؟



در ادامه این همایش، شیخ محمد تراوری پژوهشگر دینی از کشور بورکینافاسو هم با بیان اینکه مسلمانان باید صفوف وحدت خود را از قبل فشرده تر و مستحکم تر کنند، گفت: اگر اتحاد مسلمانان بالا بود دیگر هیچ کشوری جرات توهین به مقدسات اسلام و مسلمانان در جهان را نمی کرد.



وی با یادآوری اینکه مسلمانان باید از فرصت حج برای وحدت بیشتر بین خود استفاده کنند، اعلام کرد: فلسفه حج پس از 1400 سال بار دیگر باید برای مسلمانان تشریح و تبیین شود.



این پژوهشگر آفریقایی با تاکید بر اینکه مسلمانان باید در مناسک حج صفوف وحدت خود را مستحکم تر از قبل بکنند، یادآور شد: در صورت اتحاد و یکپارچگی بین مسلمانان امکان صیانت بیشتر از اسلام و تمامی مقدسات وجود دارد.