تمدید مهلت ثبت‌ نام المپیاد قرآنی و حدیثی طلاب غیرایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام محمدی، جانشین رئیس ستاد برگزاری المپیاد قرآن و حدیث طلاب غیرایرانی بعد از ظهر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اضافه کرد: تمدید ثبت نام برای این المپیاد در پی درخواست ادارات قرآن و حدیث مراکز و نمایندگی‌های جامعه المصطفی(ص) العالمیه در داخل و خارج کشور صورت گرفته است.



وی ادامه داد: ستاد برگزاری هجدهمین المپیاد بین‌ المللی قرآن و حدیث روز شنبه با تشکیل جلسه‌ ای مهلت ثبت نام هجدهمین دوره را تا پنجم آبان ماه سال جاری تمدید کرد.



حجت‌ الاسلام محمدی با بیان استقبال مناسب طلاب محترم از این رویداد در سال تحصیلی «قرآن و پیامبر اعظم» عنوان کرد: امید است نظر به علاقه و اشتیاق طلاب به مشارکت در این رویداد قرآنی و حدیثی، المپیاد هجدهم بتواند درخشش چشمگیری در فضای نورانی قرآنی و حدیثی المصطفی(ص) ایجاد کند و امسال شاهد حضور پرشکوه‌ تر طلاب باشیم.



گفتنی است ثبت‌نام هجدهمین المپیاد بین‌المللی قرآن و حدیث طلاب غیر ایرانی از 11 مهر آغاز شده بود و قرار بود این مهلت تا پایان مهرماه باشد که با این روند 5 روز به آن افزوده شده است.



این دوره از المپیاد همانند دوره‌های پیشین همزمان در داخل و خارج از کشور برگزار خواهد شد.

آئین افتتاحیه این المپیاد



همزمان با میلاد امام هادی(ع) در آبان‌ماه سال جاری در مجتمع عالی فقه برگزار می‌شود همچنین آزمون‌های کتبی و مرحله مقدماتی آزمون‌های شفاهی نیز در آبان و آذرماه برگزار خواهد شد.



مرحله نهایی آزمون‌های شفاهی با حضور نفرات راه یافته به این مرحله در اوایل بهمن ماه همزمان با هفته وحدت برگزار می شود و آیین اختتامیه و مراسم تجلیل از یک شخصیت قرآنی و یک مرکز قرآنی نیز در شب میلاد پیامبر اعظم(ص) در سالن قدس مجتمع عالی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.