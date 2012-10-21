به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا میرزایی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد اجرایی پزشک خانواده مازندران گفت: اطلاعات دو میلیون و 200 هزار نفر از جمعیت استان در سامانه ملی سلامت به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه 220 هزار نفر از جمعیت شهری مازندران پزشک خانواده خود را انتخاب نکردند، افزود: این افراد با مراجعه به مراکز مجری، نسبت به انتخاب پزشک خانواده خود اقدام کنند.

وی از آمادگی مرکز call Center برای پاسخگویی به پزشکان و مردم در این طرح خبر داد و تصریح کرد: تجهیزات و نیروی انسانی این مرکز فراهم شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به اجرای همزمان طرح پزشک خانواده از فردا، در 16 شهرستان تابع این دانشگاه اشاره و خاطرنشان کرد: برای سهولت مردم، سه ماه اول اجرای این طرح به صورت شناور در نظر گرفته شد و مردم می توانند علاوه بر سیستم جدید به سیستم درمانی گذشته نیز رجوع کنند.

مازندران پیشگام اجرای طرح پزشک خانواده



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این نشست با بیان اینکه این استان در اجرای طرح پزشک خانواده پیشقدم است، گفت: مازندران نخستین استانی است که طرح پزشک خانواده را در سطوح مختلف آن، به مرحله اجرا در آورده است.

محمد مهدی ناصحی با بیان اینکه قراداد بیمارستانها و پزشکان نیز منعقد شده، افزود: تاکنون اطلاعات 95 درصد از جمعیت استان در سامانه ملی سلامت به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه 85 درصد جمعیت مازندران پزشک خانواده خود را انتخاب کردند، تصریح کرد: مراکز بهداشتی و درمانی با رعایت حداکثر دقت در اجرای این طرح از سرگردانی مراجعه کنندگان جلوگیری کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ارتقا سطح بهداشتی و درمانی مردم و سوق یافتن منابع درمانی به سمت مردم را از اهداف اساسی اجرای طرح پزشک خانواده دانست و اظهار داشت: در این طرح پدیده شوم تعرفه های نامناسب از بین می رود و منابع مالی حوزه سلامت در اختیار پزشکان و مردم قرار خواهد گرفت.

ناصحی با بیان اینکه ایران در ردیف چهار کشور مصرف کننده دارو است، گفت: ایران بعد از چین چهارمین مصرف کننده دارو در جهان محسوب می شود که با اجرای این طرح مصرف بی رویه دارو نیز کاهش می یابد.

وی با اشاره به اینکه، از فردا، اول آبان ماه طرح پزشک خانواده به صورت کامل در استان اجرایی می شود، افزود: بیمارستانهای دولتی و مراکز بیمه سلامت و سایر بیمه ها نیز آمادگی لازم برای آغاز این طرح را دارا هستند.



انعقاد قرارداد با بیمارستان های دولتی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران به انعقاد قرار داد بیمارستانهای دولتی با مراکز بیمه ای خبر داد و تصریح کرد: برای برای ارائه خدمات درمانی مطلوب مازندران به 6 بلوک بهشهر-ساری- قایمشهر-آمل- تنکابن و رامسر تقسیم شد.

فرهاد غلامی به آموزش بیمارستانهای مجری طرح پزشک خانواده اشاره کرد و گفت: در سایت اینترنتی معاونت درمان نیز بخش ویژه ای برای پزشک خانواده در نظر گرفته شد که اطلاعات کاملی در آن گنجانده شده است.

مدیر کل بیمه سلامت مازندران به اقدامات انجام گرفته در این بخش اشاره و تصریح کرد: در سطح استان 180پزشک عمومی، 300 پزشک متخصص، 240 داروخانه، 75 پرتوپزشکی و 63 توانبخشی در این طرح ثبت نام کردند.

یحیی صالح طبری ادامه داد: شهرستان ساری با ثبت نام 43 پزشک عمومی، 54 پزشک متخصص، 57 داروخانه، 10 آزمایشگاه، 25 پرتودرمانی و 29 توانبخشی بیشترین شهرستان در اقبال طرح پزشک خانواده بوده است.

وی با تاکید بر اینکه مشکلی در سازمانهای بیمه گر برای اجرای این طرح وجود ندارد، گفت: با 22 بیمارستان در سطح استان قرار داد بستیم.