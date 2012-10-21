پرداخت یک میلیارد و 796 میلیون ریال هدیه به نو عروسان مددجو استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی عرب صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل کمیته امداد خمینی (ره) استان سمنان با اشاره به پرداخت یک میلیارد و 796 میلیون ریال هدیه به نو عروسان مددجو این نهاد، افزود: یک میلیارد و 500 میلیون ریال از این مبلغ برای تامین جهیزیه به 150 نفر از مددجویان تحت پوشش، 126 میلیون ریال به عنوان هدیه ازدواج به 63 نفر و 141 میلیون ریال به صورت موردی به افراد واجد شرایط پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه سرانه جهیزیه هر مددجو یک میلیون تومان است، افزود: در صورت نیاز نیز مبلغ 30 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد به مددجویان این نهاد از طریق معرفی به فروشگاه بسیجیان تسهیلات ارائه می شود.

عرب با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) با شعار استمرار جهاد اقتصادی، توانمندی، کارآفرینی و تحکیم نهاد خانواده به مددجویان خود خدمات ارائه می دهد، گفت: بیش از 10 خانوار تحت پوشش این نهاد هستند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با اشاره به اینکه این نهاد مددجویان خود را در طرح های شهید رجایی، جهیزیه، مستمری بگیری، دانش آ‌موزی، دانشجویی، شفا، اکرام، ایتام و زنان سرپرست خانوار حمایت می‌کنند، افزود: درآمد کمیته امداد در شش ماهه نخست سال جاری بیش از پنج میلیارد تومان بوده است.

وی گفت: اجرای فاز اول اردوگاه فرهنگی، تفریحی، مهدیشهر، کانون فرهنگی دامغان با اعتبار پنج میلیارد ریال توسط یک خیر، ساختمان حمایتی گرمسار با اعتبار 400 میلیون ریال، ساختمان امیرآباد، ساختمان بیارجمند و کانون فرهنگی شاهرود با اعتبار 250 میلیون از مهمترین طرح های کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان سمنان طی سالجای است.

عرب از ایجاد بالغ بر دو هزار و 605 شغل در استان خبر داد و گفت: از این تعداد شغل ایجاد شده شهرستان های شاهرود و میامی بیش از 50 درصد آن را به خود اختصاص دادند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه اشتغالزایی مولد و غیر مولد برای استان سمنان در دستور کار کمیته امداد قرار دارد، تصریح کرد: در راستای این امر گروه های کارانگیزی، توان افزایی و خودکفایی در این کمیته مشغول به فعالیت هستند.

وی با اشاره به اینکه توانمند سازی و خود اشتغالی مددجویان کمیته امداد جزء اهداف اصلی این نهاد است، بر ایجاد زمینه خود اتکایی، افزایش سلامت و عزت نفس در فرآیند توانمندسازی مددجویان تاکید کرد.

عرب ادامه داد: این مشاغل برای مددجویان مستمر و مددجویانی که از خدمات تک منظوره و چند منظوره کمیته استفاده می کنند ایجاد شده است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان افزود: اعتباری بالغ بر 60 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال خانگی با محوریت مشاغل کم سرمایه، دائمی، دارای درآمد سرانه متوسط و بالا برای استفاده مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در نظر گرفته شده است.