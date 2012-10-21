به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت مرحوم آیت الله انواری عصر امروز با حضور مسئولان کشوری و لشکری در مسجد امام جعفر صادق(ع) برگزار شد.

در این مراسم آیت الله محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر مقام معظم رهبری، محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور، حجت الاسلام ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، کمال خرازی رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، حجت‌الاسلام آل‌هاشم رئیس سازمان عقیدتی- سیاسی ارتش، عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، حجت‌الاسلام اختری رئیس تقریب مذاهب، حجت الاسلام موسی پور استاندار سابق قم، سردار شیرازی رئیس دفتر نظامی مقام معظم رهبری، منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، داود دانش جعفری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و تعداد دیگری از رجال سیاسی و نمایندگان مجلس در این مراسم ختم شرکت کردند.

بنا براین گزارش، آیت الله محمدی گلپایگانی در بدو ورود به مراسم ختم آیت الله انواری در جمع خبرنگاران به خصوصیات این عالم ربانی اشاره کرد و گفت: ایشان برای انقلاب زحمات زیادی کشیده اند، 14 سال در زندان بودند و پس از آزادی نیز در خدمت انقلاب و مردم قرار داشتند.

وی ادامه داد: بنده هرگاه به نیابت از مقام معظم رهبری به دیدار ایشان می رفتم و سلام رهبر انقلاب را به ایشان می رساندم، ایشان سلام ویژه ای به رهبر انقلاب می رساندند و اظهار لطف و محبت فراوانی به رهبر انقلاب ابراز می کردند.

آیت الله محمدی گلپایگانی خاطر نشان کرد: مرحوم آیت الله انواری حقیقتا ولایت مدار بود.