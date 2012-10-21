749 واحد مسکونی مهر در نهاوند آماده بهره برداری است

به گزارش خبرنگار مهر، خدایار ظفری ظهر یکشنبه در شورای مسکن شهرستان نهاوند با بیان اینکه تصمیمات خوبی در حوزه راه و شهرسازی در راستای توسعه شهرستان نهاوند اتخاذ شده است، گفت: نهاوند در احداث مسکن مهر از شهرهای موفق استان است.

وی با اشاره به بازدید دستگاه های خدمات رسان از پروژه های مسکن مهر در نهاوند میزان پیشرفت این پروژه ها را خوب ارزیابی کرد و گفت: باید برای رفع مشکلات موجود در ساخت پروژه ها مساعدت لازم صورت گیرد.

ظفری ادامه داد: پروژه های در حال ساخت مسکن مهر شهرستان نهاوند در قالب سه تعاونی فرهنگیان، واحدهای گروهی و مجموعه های خود مالکی در حال انجام است و در حال حاضر 749 واحد مسکونی آماده واگذاری به متقاضان است.

ظفری با اشاره به اهمیت تلاش برای رفع مشکلات پس از بهره برداری و تحویل واحدهای ساخته شده، گفت: خوشبختانه آماده سازی محله ها و تامین تاسیسات زیربنایی پروژه های مسکن مهر در ماه های گذشته، روند خوبی داشته است.

وی تاکید کرد: با توجه به در پیش بودن فصل سرما باید این کار به ویژه محوطه سازی و آسفالت معابر داخلی محله ها با سرعت و جدیت بیشتری پیگیری شود.

سرپرست فرمانداری نهاوند اضافه کرد: پروژه مسکن مهر شهرستان نهاوند در سه شهر زیر 25 هزار نفر گیان، فیروزان و برزول و در دو بخش انبوه ساز و خود مالک 1624 واحد است.

وی گفت: نهاوند رتبه اول استان همدان را در خصوص پروژه های مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت دارد.

وی افزود: در شهر برزول 276 واحد مسکن مهر با پیشرفت 40 درصدی در حال احداث است و در شهر گیان از تیرماه سال جاری عملیات اجرای 258 واحد مسکونی مهر آغاز شده که تاکنون 15 درصد پیشرفت داشته و در شهر فیروزان نیز از مجموعه 210 واحد مسکن مهر 15 واحد تکمیل و به مردم واگذار شده است.