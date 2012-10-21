آغاز رزمایش مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: رزمایش نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل که در نوع خود از مهمترین رزمایشها میان طرفین محسوب می شود آغاز شد.

ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه ای ضمن اعلام این مطلب گفت: مقدمات این رزمایش از دو سال قبل شروع شده است و ربطی به حوادث خاص منطقه ندارد.

القدس العربی گزارش داد: این رزمایش سه هفته به طول می انجامد و در آن 3500 نظامی آمریکا و هزار نظامی اسرائیلی حضور دارند.

در این رزمایش سیستم گنبد آهنین و موشکهای آرو آزمایش خواهد شد. همچنین ژنرال صهیونیست به نام نوریل از آزمایش سیستم جدید ضد موشکی نیز خبر داد.