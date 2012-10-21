به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 30 عنوان از «کتابهای خودمان» مجموعهای که نگارش و تصویرگری آن توسط مربیان و کارکنان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام شده، افتتاح سینماتئاتر کانون و رونمایی از عروسکهای تکم 1و 2 عصر امروز یکشنبه 30 مهر با حضور سید صادق رضایی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در محل این کانون برگزار شد.
در این مراسم از کتابهای «گام به گام تا اندیشه» نوشته محبوبه اسپیدکار رونمایی به عمل آمد و اکرم کشایی، سودابه امینی و نیره هاشمی به شعرخوانی برای کودکان پرداختند. همچنین در پایان این مراسم از نمایندگان نویسندگان، شاعران، تصویرگران، ویراستاران و دبیر مجموعه «کتابهای خودمان» تقدیر به عمل آمد.
سید صادق رضایی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در این برنامه گفت: ادعا نمیکنیم که در به روی هنرمندان کانون بسته بوده، آنها را صدا زدیم و آنها گرد هم جمع شدند. داستاننویس، شاعر، قصهگو، تصویرگر، ویراستار و تمام عواملی که برای ساختن یک کتاب لازم است، همه در مجموعه کانون حضور دارند. قطعا این هنرمندان از سال 88 تا این لحظه تربیت نشدهاند بلکه سالها حضور داشته و در این عرصه فعالیت داشتهاند. مدتها عاشقانه مربیگری کردهاند تا به فضل خدا و اعتماد دوستان ما در کانون، دیده شدهاند.
وی افزود: شورای آثار کانونیها با لطفی که داشتند قریب 450 اثر را مورد بررسی قرار دادند و فقط 45 اثر به مرحله چاپ رسید که امروز 30 عنوان از این تعداد رونمایی میشود. دوستان شورا با سختگیری زیاد این عناوین را انتخاب کردند. یک نکته مهم دیگر این که خیلی وقت است که خطاب به همکاران نویسنده میگوییم این است که بزرگوارانه از دوران کودکی خود فاصله بگیرند و مخاطب روزشان را بشناسند. نویسندگان امروز باید کلیدواژهها و لغات مورد استفاده بچههای امروز را بشناسند تا او را درک کنند. باید زبان کودک امروز را بشناسیم تا بتوانیم در عرصه فرهنگ، هنر، سینما، تئاتر و ادبیات به او نزدیک شویم و برایش اثر تولید کنیم. قریب به هزار مرکز در اختیار هنرمندان کانونی است و راحت و بیزحمت میتوانند با جامعه عظیم کودک ایران ارتباط برقرار کنند.
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ادامه داد: این که به ادبیات باید ریشهای پرداخته شود و در نتیجهاش طرح رمان نوجوان در کانون مطرح می شود، محصول سخن یک روز و دو روز یا حاصل تفکر یک نفر یا دو نفر نیست. اصلا فرهنگ و هنر چیزی نیست که بتوان در یک روز یا دو روز برایش تصمیم گیری کرد. برنامهها و رونماییهایی هم که امروز در کانون شاهدشان هستیم، تجلی یافتن آرزوهای 10 و 15 ساله کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. مثلا رمان نوجوان کاملا غریبانه و با حدود 20 نویسنده کار خود را آغاز کرد اما حالا قطارش به سختی میایستد تا نویسنده جدید سوار کند.
رضایی در بخش دیگری از سخنانش گفت: کانون بزرگترین تولیدکننده ادبیات کودک و نوجوان است اما در عین حال باید در بخش عروسکی و دیگر عرصهها هم فعال باشد. جامعهای که 12 میلیون کودک و نوجوان دارد، توقع دارد قد کانون رشید باشد و نفوذش بیشتر از اینها باشد. در حال حاضر قابلیت ما سرعت 120 کیلومتر در ساعت است ولی با 20 کیلومتر در ساعت سرعت حرکت میکنیم. ما ظرفیت یک تریلی را داریم که به اندازه ژیان بار حمل میکند.
به گفته وی، یکی از دغدغههای رهبر انقلاب آگاهی دادن به بچهها در زمینه آموزههای فلسفی بود که در کتابهای «گام به گام تا اندیشه» تا حدی به آن جامه عمل پوشانده شد.
این مقام فرهنگی تاکید کرد: مقام معظم رهبری به تازگی در سخنرانی خود در بجنورد به تفکر محور بودن کتابهای کودکان و نوجوانان اشاره کردند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره سالن سینماتئاتر کانون گفت: این سالن قبلا به اجاره رفته بود و به مدت 3 سال در اختیار کانون نبود که به لحاظ قانونی نمیتوانستیم آن را برگردانیم اما دوستان ما سعی کردند در مدت کوتاهی که این برنامه قرار بود برگزار شود، در یک فرصت کوتاه 3 ماهه این سالن را از کف تا سقف آماده بهره برداری کنند.
در ادامه این مراسم سالن سینماتئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به شکل نمادین افتتاح شد.
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