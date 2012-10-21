پرسپولیس برد اما بازهم کریمی تشویق شد/ اعتراض کعبی به نوری

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس هفته دوازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با پیروزی 2 بر صفر مقابل راه آهن پشت سر گذاشت اما بازهم تماشاگران این تیم دست به تشویق علی کریمی زدند. حواشی دیگر این بازی به شرح زیر است:

* در شرایطی که تعداد تماشاگران حاضر در ورزشگاه آزادی به زحمت به بیش از پنج هزار نفر می‌رسید، گوینده ورزشگاه اعلام کرد که 10 هزار نفر برای تماشای بازی پرسپولیس - راه آهن به ورزشگاه آمده‌اند.

* هواداران پرسپولیس فرهاد مجیدی، کاپیتان پیشین تیم استقلال را تشویق کرده و خواهان بازگشت او به جمع آبی پوشان شدند.

* در نیمه دوم مسابقه محمد نوری، هافبک تیم پرسپولیس به دلیل مصدومیت روی زمین افتاد که حسین کعبی اعتقاد داشت، هافبک ملی‌پوش سرخپوشان قصد تمارض دارد.

مدافع - هافبک تیم راه آهن با اعتراض به این موضوع توپ را به سمت نیمکت پرسپولیس شوت کرد و از کادر پزشکی این تیم خواست برای مداوای نوری هرچه زودتر وارد زمین شوند.

* کریم انصاریفرد با اینکه توفیقی در گلزنی نداشت به شدت از سوی تماشاگران پرسپولیس مورد تشویق قرار گرفت. این بازیکن پس از آنکه با غلامرضا رضایی تعویض شد بدون اینکه واکنش خاصی به "مانوئل ژوزه" که به سمت او آمده بود، داشته باشد روی نیمکت نشست.

* دودستگی در تشویق علی دایی و علی کریمی از دیگر حواشی بازی پرسپولیس - راه آهن بود.