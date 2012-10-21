قلعه نویی و رحمتی در تمرین استقلال غایب بودند

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال پس از شکست مقابل تراکتورسازی تبریز از ساعت 15:30 امروز یکشنبه در زمین چمن کمپ این باشگاه آغاز شد.

در این تمرین همچنان امیر قلعه نویی غایب بود و از جمع بازیکنان نیز نفراتی چون سیدمهدی رحمتی، امیرحسین صادقی، "فابیو جانوآریو" و "رودریگو توسی" در مراحل آماده سازی آبی پوشان شرکت نداشتند.

جواد نکونام از امروز در تمرینات تیم استقلال شرکت کرد تا هرچه زودتر آماده همراهی آبی پوشان شود. نکونام به علت مصدومیت در دیدار تیم ملی مقابل کره جنوبی استقلال را در دیدار با تراکتورسازی تبریز همراهی نکرد.

در تمرین امروز بازیکنان اصلی ریکاوری کردند، دیگر بازیکنان زیر نظر مربیان استقلال تمریناتی مختصر را انجام دادند.

براساس اعلام مسئولان باشگاه استقلال امیر قلعه نویی از فردا در تمرینات این تیم حضور می‌یابد.

معدود تماشاگران حاضر در تمرین امروز از شرایط "فابیو جانوآریو"، هافبک برزیلی این تیم ابراز نگرانی کرده و خواهان بازگشت این بازیکن به تمرینات آبی پوشان شدند.

تمرین روز یکشنبه تیم استقلال در ساعت 16:45 به اتمام رسید.