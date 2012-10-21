  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

متکی در جمع خبرنگاران:

ترکیه استراتژی آمریکایی - صهیونیستی را در قبال سوریه اعمال کرده است

ترکیه استراتژی آمریکایی - صهیونیستی را در قبال سوریه اعمال کرده است

وزیر سابق امورخارجه کشورمان با انتقاد از سیاست های ترکیه علیه سوریه گفت: ترکیه سیاست های نادرستی را علیه سوریه در پیش گرفته و این سیاست ها ، سیاست های این کشور نیست بلکه آمریکایی - صهیونیستی است و هر چه زودتر باید سیاست خود را اصلاح کند.

منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه عصر امروز در حاشیه مراسم ختم آیت الله انواری در جمع خبرنگاران ترکیه و سوریه را دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه دانست و درباره درگیری هایی که اخیرا بین این دو کشور ایجاد شده است اظهار داشت: تاکنون ترکیه استراتژی نادرستی را علیه سوریه اعمال کرده است.

ترکیه باید استراتژی خود را تغییر دهد چرا که سوریه کشوری مهم است و این مسیری که تاکنون علیه سوریه در پیش گرفته مسیر نادرستی است.

متکی گفت: این مسیری که ترکیه در پیش گرفته مسیر این کشور نیست مسیر آمریکا و رژیم صهیونیستی است و امیدوارم این دو کشور صادقانه حرکت کنند.

وی با اشاره به تحولات اخیر در سوریه نیز افزود: به نفع همه طرفهاست که در جهت آرامش در سوری تلاش کنند.

به گفته متکی ترکیه باید هر چه زودتر سیاست های خود را در قبال سوریه اصلاح کند.

کد مطلب 1725267

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