متکی در جمع خبرنگاران: ترکیه استراتژی آمریکایی - صهیونیستی را در قبال سوریه اعمال کرده است

وزیر سابق امورخارجه کشورمان با انتقاد از سیاست های ترکیه علیه سوریه گفت: ترکیه سیاست های نادرستی را علیه سوریه در پیش گرفته و این سیاست ها ، سیاست های این کشور نیست بلکه آمریکایی - صهیونیستی است و هر چه زودتر باید سیاست خود را اصلاح کند.