ترکیه استراتژی آمریکایی - صهیونیستی را در قبال سوریه اعمال کرده است

منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه عصر امروز در حاشیه مراسم ختم آیت الله انواری در جمع خبرنگاران ترکیه و سوریه را دو کشور مهم و تاثیرگذار در منطقه دانست و درباره درگیری هایی که اخیرا بین این دو کشور ایجاد شده است اظهار داشت: تاکنون ترکیه استراتژی نادرستی را علیه سوریه اعمال کرده است.
ترکیه باید استراتژی خود را تغییر دهد چرا که سوریه کشوری مهم است و این مسیری که تاکنون علیه سوریه در پیش گرفته مسیر نادرستی است.
متکی گفت: این مسیری که ترکیه در پیش گرفته مسیر این کشور نیست مسیر آمریکا و رژیم صهیونیستی است و امیدوارم این دو کشور صادقانه حرکت کنند.
وی با اشاره به تحولات اخیر در سوریه نیز افزود: به نفع همه طرفهاست که در جهت آرامش در سوری تلاش کنند.
به گفته متکی ترکیه باید هر چه زودتر سیاست های خود را در قبال سوریه اصلاح کند.
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