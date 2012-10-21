مسلم رحیمی به خبرنگار مهر گفت: مستندهای آوای درا، سیمای پنهان دنا، بهشت و ما، آخر شاهنامه، نگاهی به آسمان، زندگی در قلب دنا و بایاری ها، از تولیدات شبکه استانی دنا هستند که به بخش مسابقه این جشنواره راه یافتند.

وی بیان کرد: فیلمهای مستند "زندگی در قلب دنا" به کارگردانی "فرشاد افشین پور" و "بهشت و ما" به کارگردانی "قدرت الله سلیمانی فر" به طبیعت بکر استان پرداخته اند که در بخش زیست محیطی این جشنواره به رقابت می پردازند.

رحیمی اظهار داشت:‌ در بخش قوم شناسی هم مستند "بایاری ها" به کارگردانی "حجت الله طاهری"، و "آوایدرا" به کارگردانی "خسرو حیدری" به بخش مسابقه راه یافتند.

وی افزود:‌ مستند "بایاری ها" نگاهی است به زندگی و کوچ طایفه "بایاری ها" در منطقه کهگیلویه و بویراحمد و "آوای درا" به نقش و تاثیر شاهنامه در ایل بویراحمد بین سال های ۱۳۰۹تا ۱۳۴۲می پردازد.

مدیرکل صدا و سیمای استان گفت: فیلم "نگاهی به آسمان" به کارگردانی "هادی محقق" و "آخرشاهنامه" به کارگردانی "شریف اسلامی" هم در بخش آیینی و دینی این جشنواره حضور دارند.

وی بیان داشت: مستند "نگاهی به آسمان" در خصوص آیین دعای باران است و مستند "آخر شاهنامه" نیز به زوال آیین شاهنامه خوانی در عشایر کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است.

رحیمی افزود:‌ مستند آخر شاهنامه پیش از این در چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان حائز رتبه برتر بهترین فیلم مستند آن جشنواره شده بود.

وی یادآور شد:‌ در بخش آزاد جشنواره سینما حقیقت نیز فیلم "سیمای پنهان دنا" به کارگردانی "عبدالخالق طاهری" به بخش مسابقه راه یافته است.

رحیمی بیان کرد: ششمین جشنواره بین المللی «سینما حقیقت» ۱۳تا ۲۰آبان در تهران برگزار می شود.