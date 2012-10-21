به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی خلیل زاده ظهر یک شنبه در نشست خبری سومین المپیاد بین المللی مخترعان در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: دو درصد تولید علم در جهان به دست ایرانیان بوده است و باید قله دوم یعنی تولید فن آوری را فتح کنیم.

وی بیان کرد: زمینه سازی برای تولید فن آوری در کشور به صورت موثر انجام شده است و پیش نیاز تولید فن آوری که تولید علم است، به ثمر رسیده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تاکید کرد: ایران آمادگی کامل برای جهش دوم یعنی تولید فن آوری را دارد.

وی بیان کرد: در این المپیاد با فراهم کردن شرایط برای ارائه دست آوردهای فن آورانه دانشگاهی، پژوهشی، صنایع رقابت بین مجموعه های مخترع و مبتکر فراهم می شود.

خلیل زاده تصریح کرد: در سه روز برگزاری المپیاد شاهد ارائه گزارش ها و سخنرانی های مسئولین خواهیم بود.

وی افزود: برنامه المپیاد چهارشنبه آغاز و در روز جمعه با اعلام آثار برگزیده و مدال آورندگان به پایان خواهد رسید.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گفت: مبتکران و مخترعان با ارائه آثار خود در این المپیاد در مسابقه ای جدی توانایی های خود را محک زده و ارزیابی می کنند.

خلیل زاده افزود: سرمایه مخترعان دانش است و باید دولت سیاستهای حمایتی کافی را از این گروه داشته باشد.

وی با بیان اینکه ایران در رشد تولید علم در دنیا اول است یادآور شد: تولید علم تا در چرخه تولید ثروت قرار نگیرد نمی تواند راهگشا باشد.