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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۸

خلیل زاده:

دانش سرمایه مخترعان است/لزوم ورود خیران به حوزه تجاری‌سازی ایده‌ها

دانش سرمایه مخترعان است/لزوم ورود خیران به حوزه تجاری‌سازی ایده‌ها

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گفت: سرمایه مخترعان و نوآوران دانش است و برای تجاری سازی ایده ها و تولیدات این قشر ورود خیران به حوزه فناوری ضروری به نظر می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی خلیل زاده ظهر یک شنبه در نشست خبری سومین المپیاد بین المللی مخترعان در دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: دو درصد تولید علم در جهان به دست ایرانیان بوده است و باید قله دوم یعنی تولید فن آوری را فتح کنیم.

وی بیان کرد: زمینه سازی برای تولید فن آوری در کشور به صورت موثر انجام شده است و پیش نیاز تولید فن آوری که تولید علم است، به ثمر رسیده است.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تاکید کرد: ایران آمادگی کامل برای جهش دوم یعنی تولید فن آوری را دارد.

وی بیان کرد: در این المپیاد با فراهم کردن شرایط برای ارائه دست آوردهای فن آورانه دانشگاهی، پژوهشی، صنایع رقابت بین مجموعه های مخترع و مبتکر فراهم می شود.

خلیل زاده تصریح کرد: در سه روز برگزاری المپیاد شاهد ارائه گزارش ها و سخنرانی های مسئولین خواهیم بود.

وی افزود: برنامه المپیاد چهارشنبه آغاز و در روز جمعه با اعلام آثار برگزیده و مدال آورندگان به پایان خواهد رسید.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گفت: مبتکران و مخترعان با ارائه آثار خود در این المپیاد در مسابقه ای جدی توانایی های خود را محک زده و ارزیابی می کنند.

خلیل زاده افزود: سرمایه مخترعان دانش است و باید دولت سیاستهای حمایتی کافی را از این گروه داشته باشد.

وی با بیان اینکه ایران در رشد تولید علم در دنیا اول است یادآور شد: تولید علم تا در چرخه تولید ثروت قرار نگیرد نمی تواند راهگشا باشد.

کد مطلب 1725269

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