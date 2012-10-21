هدف رئیس جمهور از بازدید زندان اوین سیاسی است/ احمدی نژاد کوتاه بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله حسینیان، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی عصر امروز یکشنبه در حاشیه مراسم ختم آیت‌الله انواری در مسجد دانشگاه امام صادق(ع) در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص درخواست رئیس جمهور برای بازدید از زندان اوین گفت: آقای احمدی نژاد نباید در موقعیت فعلی اصراری به بازدید از زندان اوین داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا درخواست بازدید رئیس جمهور از زندان اوین قانونی است، افزود: قانون در این مورد چیزی نگفته است ولی هر شخصیتی می تواند از زندان بازدید کند و تاکنون بسیاری از شخصیت ها از زندان بازدید کردند و مشکل قانونی نبوده است اگرچه در حال حاضر قوه قضائیه عنوان کرده بازدید رئیس جمهور از زندان اوین به مصلحت نیست.

نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: بنده نیز بازدید رئیس جمهور از زندان اوین را به مصلحت نمی بینم چراکه هدف سیاسی پشت این جریان است و با توجه به سفارش های مؤکد رهبری در خصوص آرامش فضای سیاسی در کشور آقای احمدی نژاد باید در این مورد کوتاه بیاید.

حسینیان در خصوص مطرح شدن طرح دولت وحدت ملی ادامه داد: وحدت ملی قطعا خواست همه ملت ایران است، اما برخی که طرح دولت وحدت ملی را دنبال می کنند، به دلیل این است که در جریان فتنه شکست خورده اند و می خواهند ایده های خود را مطرح کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص توصیه مقام معظم رهبری نسبت به آرامش فضای سیاسی کشور اضافه کرد: سران قوا با توجه به وضعیت بین المللی و اینکه همه قدرت ها به دنبال ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی هستند، نباید اوضاع را متشنج کنند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس افزود: هرچه میان قوای سه گانه اختلاف ایجاد شود و آنها تظاهر به اختلاف کنند دشمنان احساس می کنند تحریم ها باعث موفقیت شده و به پیروزی نزدیک شده اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: هر چه تشنج سیاسی در کشور کمتر باشد، وحدت قوا در کشور بیشتر خواهد شد. تجربه ثابت کرده هر گاه تشنج میان سران قوا بیشتر شده قدرت ها موضع تازه ای علیه جمهوری اسلامی پیدا کردند.