بهمن امانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چهار کاروان از دانشگاه ملایر برای بازدید مناطق عملیاتی اعزام شدند که یکی از اتوبوس ها دچار حادثه شد.

وی گفت: در این برنامه 160 دانشجو در قالب چهار اتوبوس به مدت چهار روز از سه شنبه 25 تا جمعه 28 مهر از مناطق عملیاتی بازی دراز، سومار، مطلع الفجر ،مرصاد و ... بازدید کردند.

امانی افزود: امسال برای اولین بار بسیج دانشجویی دانشگاه ملایر اقدام به برگزاری اردوی راهیان نور مناطق عملیاتی غرب کشور کرد.

وی اضافه کرد: در مسیر بازگشت دانشجویان یکی از اتوبوسها با سانحه مواجه شد که خوشبختانه با عنایت شهدا، این حادثه خسارت قابل ذکری برجای نگذاشت.

امانی اضافه کرد: تنها دو نفر از 25 دانشجویی که در سفر راهیان نور دچار سانحه شدند نیاز به مراقبت و درمان سرپایی داشتند.

رئیس دانشگاه ملایر علت اصلی این تصادف را که در محور اسلام آباد غرب - کرمانشاه روی داد، لغزندگی جاده اعلام کرد.

به گفته امانی، علت اصلی حادثه هنوز در دست بررسی است.

وی تاکید کرد که ادامه اردوی راهیان دور در صورت حفظ امنیت جانی دانشجویان در دانشگاه ملایر ادامه خواهد داشت.

وی گفت: برای امنیت بیشتر دانشجویان در آینده نزدیک از قطار برای اردوهای دانشجویی استفاده خواهد شد.