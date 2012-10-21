پرداخت 3هزار میلیارد ریال برای درمان رایگان حوادث ترافیکی به وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم مصدق ظهر یکشنبه در مراسم آغاز به کار شورای هماهنگی بیمه های بازرگانی در یزد اظهار داشت: شرکت‌های بیمه در کشور سال گذشته بیش از 54 هزار میلیارد ریال خسارت در بخش‌های مختلف پرداخت کردند که بخش عمده پرداخت این خسارت‌ها مربوط به شخص ثالث و حوادث رانندگی است و بخش قابل توجهی نیز مربوط به هزینه‌های درمانی است.

صدور 35 میلیون بیمه نامه در کشور

وی تعداد بیمه نامه ‌های صادره در سال گذشته توسط شرکت‌های بیمه در کشور را 35 میلیون بیمه ‌نامه بیان کرد و گفت: بیش از هفت میلیون پرونده پرداخت خسارت داشته است که از این تعداد یک میلیون و 300 هزار پرونده مربوط به حوادث رانندگی است و از این میان 200 هزار پرونده حوادث رانندگی منجر به جرح و فوت شده است.

تقاضا برای تاسیس بیمه های جدید

وی تعداد شرکت‌های بیمه در کشور را 25 شرکت اعلام کرد و گفت: تقاضا برای تاسیس بیمه ‌های جدید وجود دارد که مراحل تاسیس آن در شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی در حال بررسی است و به زودی شاهد فعالیت تعدادی بیمه خصوصی در کشور خواهیم بود.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این مراسم بر هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی استان شامل بیمه‌ ها، بانک‌ها، گمرک، بورس، امور مالیاتی و اموال تملیکی تاکید کرد و اظهار داشت: همچنین هماهنگی بیمه‌های دولتی و خصوصی موجب رشد و توسعه اقتصادی و رونق بیمه در استان خواهد شد.

لزوم حرکت در مسیر توسعه صنعت بیمه

مرادعلی میر، حمایت خود را از بیمه‌ها اعلام کرد و افزود: در حال حاضر 17 نوع بیمه از جمله ایران، آسیا، دانا، البرز، معلم، توسعه، پارسیان، کارآفرین، سینا، دی، ملت، سامان، نوین، پارسارگاد و کوثر در استان یزد فعالیت دارند و تعدادی نیز در شرف راه ‌اندازی است.

وی همچنین بر حرکت در مسیر توسعه صنعت بیمه در استان تاکید کرد و اظهار امیدواری کرد: با تشکیل شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی استان، گام‌های اساسی در راستای اهداف و وظایف محوله برداشته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار یزد نیز در این مراسم با اشاره به وجود بیش از سه هزار واحد صنعتی در یزد، روند فعالیت‌های اقتصادی استان را خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: با توجه به وجود ظرفیت‌های مناسب اقتصادی و صنعتی استان، بیمه‌ها می‌توانند جایگاه مناسبی در این عرصه داشته باشند.

بیمه های کشاورزی بیش از گذشته مدنظر مسئولان امور بیمه ای قرار گیرد

عباسعلی رضایی با بیان اینکه بیمه‌ها می‌توانند در حوزه خدمات نیز وارد شده و خدمات خود را ارائه دهند، بر توجه به بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی به بیمه و زیر پوشش قرار دادن محصولات خود تاکید کرد.

وی تشکیل و راه‌ اندازی شورای هماهنگی بیمه‌ها در استان را گامی اساسی برای گسترش این صنعت برشمرد و خواستار گسترش فرهنگ بیمه در جامعه شد.

در این مراسم حسنعلی طالعی به عنوان نخستین رئیس شورای هماهنگی بیمه‌های بازرگانی استان یزد معرفی شد.