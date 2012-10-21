اشاعه فرهنگ اصیل اسلامی راهکاری برای رشد و تعالی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله زین العابدین قربانی امروز در نشست شورای فرهنگ عمومی استان افزود: تاسی از آموزه های اسلامی روش مناسبی برای بهبود فرهنگ عمومی است.

وی همچنین با بیان اینکه دشمنان از امکانات ماهواره ای برای گسست فرهنگی جوانان تلاش می کنند، اظهارداشت: فرهنگ غرب نباید با آزادی های ظاهری و دروغین خود با فرهنگ اصیل اسلامی - ایرانی جوانان کشور در هم آمیخته شود.

نماینده ولی فقیه در گیلان خطاب به مسئولان فرهنگی گفت: نگارش کتابهای پر محتوا از مهارتهای زندگی بر اساس آموزه های اسلامی و در اختیار گذاشتن آثار به جوانان می تواند قشر جوان جامعه را از شبیخون های فرهنگی غرب مصون نگهدارد.

وی در ادامه به نقش رسانه ها به ویژه رسانه ملی در بهبود فرهنگ عمومی اشاره کرد و افزود: رسانه ها باید افکار عمومی را در خصوص کمالات فرهنگی، اسلامی و خطرات فرهنگ غرب تنویر کنند تا از گرایش جوانان به ناهنجاری های اخلاقی کاسته شود.

استاندار گیلان نیز در این نشست با استناد به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در خصوص الگوهای زندگی گفت: اعتیاد، طلاق، رعایت نکردن حقوق شهروندی، قانون شکنی، کارگریزی و سایر موارد از آسیب های اجتماعی است که مانع رشد فرهنگی می شود.

کیهان هاشم نیا از آمادگی استانداری گیلان برای تامین اعتبارات بیشتر فرهنگی در استان خبرداد و افزود: برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در این حوزه باید تحقیق و پژوهش کرد تا وضعیت فرهنگی جامعه بهبود یابد.

محمد جواد حشمتی رئیس کل دادکستری گیلان نیز در شورای فرهنگ عمومی استان برضرورت تقویت بنیان خانواده تاکید کرد و یادآورشد: برای رسیدن به این هدف باید خانواده ها فرزندان خود را با آموزه های اسلامی تربیت کنند.