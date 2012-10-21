قهرمانی آذربایجان غربی در دور رفت مسابقات هاکی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دور رفت هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاه های در خرم آباد با قهرمانی نماینده آذربایجان غربی پایان یافت، تیم منتخب هاکی آذربایجان غربی که در هفتمین دوره مسابقات لیگ برتر باشگاه های کشور در گروه ب شرکت کرده بود با غلبه بر حریفان خود با کسب 13 امتیاز از 5 بازی در خرم آباد قهرمان دور رفت این دوره از مسابقات شد.

در گروه الف این دوره از مسابقات که در اراک برگزار گردید تیم نفت و گاز گچساران نیز با 15 امتیاز از 5 بازی قهرمان گروه خود شد، در گروه الف تیم های: شهرداری اراک، نفت و گاز گچساران، هیئت هاکی ایلام، هیئت هاکی سمنان، تبلیغات برتر فارس و هلال احمر کرمان حضور دارند.

گروه ب نیز از تیم های:هیئت هاکی آذربایجان غربی، شهربازی رنگین کمان همدان، ماشین سازی لرستان، هیئت هاکی گلستان، شهرداری تبریز و هیئت هاکی البرز تشکیل یافته که دور برگشت گروه ب این مسابقات به میزبانی نقده، 21 آذرماه آغاز می شود.

معرفی احمد احمدی به عنوان اولین مربی بین المللی بادبانی کشور

احمد احمدی مهابادی نماینده شایسته آذربایجان غربی با دریافت مدرک مربیگری درجه 3 جهانی در رشته بادبانی که ‏با حضور 20 مربی از ‏کشورهای قطر، بحرین، پاکستان، عمان، امارات، لبنان، عربستان، الجزایر، تونس در دوحه قطر برگزارشد به عنوان اولین مربی بین المللی بادبانی کشور معرفی شد.

روی آلونسو مربی طراز اول ‏ISAF‏ ، جوردی داور بین المللی بادبانی و کارمن پزشک و ‏فیزیوتراپیست اسپانیایی مدرسان این دوره مربیگری بودند، احمدی پس از انجام تست عملی در حین برگزاری دوره در مصاحبه و تئوری موفق به کسب نمره قبولی شد. ‏

دوره مربیگری درجه 3 قطر 16 تا 22 مهرماه در دوحه برگزار شد و در پایان احمد احمدی نماینده جوان و شایسته آذربایجان غربی ‏موفق شد برای اولین بار در کشورمان مدرک مربیگری بین المللی در رشته های لیزر استاندارد و آپتیمیست را ‏کسب کند.

آکادمی تنیس ارومیه قهرمان جام شهید حسین فهمیده شد

در فینال رقابتهای تنیس لیگ آینده سازان (نوجوانان ) باشگاههای کشور جام شهید حسین فهمیده در رده سنی زیر ۱۴سال تیم آکادمی تنیس ارومیه با غلبه بر حریف خود در جایگاه نخست ایستاد.

در فینال رده سنی زیر ۱۴سال هیئت تنیس استان ارومیه با نتیجه ۳بر صفر از سد آلومینیوم کار قم گذشت و به مقام قهرمانی رسید و در دیدار رده بندی نیز البرز گاز کیش با همین نتیجه هیات تنیس قم را شکست داد و در جایگاه سوم ایستاد.

امیر کیا جلیلی، اتابک سردار شهید، آرمان جلیلی و کیا کهنموئیان اسامی تیم اعزامی استان آذربایجان غربی به این مسابقات را تشکیل می دادند.

برگزاری مسابقات سوارکاری کورس و زیبایی در خوی

با همکاری هیئت سوارکاری شهرستان خوی یک دوره مسابقات سوارکاری در دو رشته کورس و زیبایی به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در شهرستان خوی با حضور 18 سوارکاراز شهرستانهای جلفا، خوی و سلماس برگزار شد که در پایان این مسابقات در رشته زیبایی، اسب ایلدوز با مالکیت سیامک پاکرو مقام زیباترین اسب میدان را در بین 13 راس اسب از آن خود کرد.

در رشته کورس اسبان ایرانی، عین اله صدریان از جلفا با اسب سپر در جایگاه اول قرار گرفت و داود شخصی از خوی با اسب هایگر در جایگاه دوم و حبیباله علیلو از خوی با اسب قارتال رتبه سوم را از آن خود کرد.

در رشته کورس اسبان دوخون، ایرج علیزاده از سلماس با اسب ایلدوز، داود شخصی از خوی با اسب اصلان بیگ به ترتیب مقام های اول و دوم را به خود اختصاص دادند.

مسابقه در دورشته زیبایی و کورس و در سه مرحله زیبایی ، کورس با اسبان ایرانی و کورس با اسبان دو خون به میزبانی شهرستان خوی برگزار شد.