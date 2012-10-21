شبکه بصیرت و سلامت اجتماعی در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز علیزاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از ایجاد اولین و بزرگترین ستاد شبکه اجتماعی بصیرت و سلامت اجتماعی، خبر داد و افزود: این طرح با هدف استفاده هدفمند از ظرفیتهای مردمی در راستای حل معضلات جامعه، گسترش تقوی، ترویج اخلاق و توسعه روابط ارزشی در جامعه، ارتقا سلامت و تعالی اجتماعی، تقریب و آراستن جامعه به ویژگی های ارزشی و مبتنی براخوت اجرا می شود.

وی با بیان اینکه مساجد نقش موثری در ترویج آموزه های دینی داشته و اصلی ترین پایگاه دین، مساجد بوده و گام های مثبتی در کاهش جرایم بر می دارند، عنوان کرد: حضور اقشار مختلف مردم در مساجد و گوش سپردن آنها به توصیه ها و سخنان علما می تواند زمینه بروز بسیاری از جرایم را از میان ببرد.

وی با اشاره به اینکه تبیین افکار و اندیشه های ائمه معصومین (ع)، بیان سیره و روش آنها راهی روشن در برابر مردم، به خصوص نسل جوان می گشاید، ادامه داد: مردم برای سالم سازی جامعه با نهاد های اجتماعی و قضایی همکاری کرده و بسیاری از بارهای سنگین از دوش قوه قضائیه و پلیس برداشته می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان غربی مساجد علی ابن ابیطالب، حر، امام حسین، سردار، مهدی القدم، چهارده معصوم ، بازارباش، موسی بن جعفر، یا زهرا و امام هادی را از جمله مساجد ارومیه دانست که طرح شبکه اجتماعی بصیرت و سلامت اجتماعی در آنها اجرا می شود.

علیزاده ارائه آموزه های دینی درقالب کتاب و لوح فشرده، دعوت از سادات برای حضور در مساجد و استفاده از سخنان آنان از برنامه هایی است که در قالب طرح شبکه اجتماعی بصیرت پیش بینی شده و علما نقش بارزی در هدایت جامعه بسوی ارزش های اجتماعی داشته ومی توانند با آگاهی بخشی و نهادینه کردن فرهنگ صحیح زندگی سالم، از افزایش ناهنجاری ها در جامعه بکاهند.