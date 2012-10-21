  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

بادامچیان مطرح کرد:

کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری یک موتلفه ای است

کاندیدای حزب موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری یک موتلفه ای است

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی اعلام کرد که این حزب در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم قطعا یک موتلفه ای را به عنوان کاندیدای خود معرفی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی عصر امروز یکشنبه در حاشیه مراسم ختم آیت الله انواری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که نامزد این حزب در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری چه کسی است؟، گفت: فعلا به فرد خاصی نرسیده ایم، اما بدون شک یک موتلفه ای را به عنوان نامزد مورد حمایت خود معرفی خواهیم کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه برای موتلفه، وحدت اصولگرایان مهم است، اظهار داشت: بدون شک ما کاندیدای مورد حمایت خود را به اصولگرایان بویژه جامعتین معرفی خواهیم کرد؛ چراکه به وحدت اصولگرایان اعتقاد داریم.

کد مطلب 1725282

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