هیئت رئیسه خانه مطبوعات اردبیل مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه که بعد از ظهر یکشنبه در سالن کنفرانس خانه مطبوعات برگزار شد، عارف شیرزاد صاحب امتیاز و مدیر مسئول هفته نامه فروغ آذربایجان با شش رای به عنوان رئیس هیئت مدیره و حبیب احمدی سردبیر این نشریه با هفت رای به عنوان مدیر خانه مطبوعات انتخاب شدند.

هادی صباغی سردبیر هفته نامه نوید سحر با شش رای نائب رئیس خانه مطبوعات استان شد و مهدی حسین نژاد سرپرست روزنامه جام جم در استان که به تازگی به عنوان سرپرست نشریات سراسری در استان به ترکیب هیئت مدیره راه یافته با شش رای خزانه داری تنها تشکل صنفی نشریات و خبرنگاران استان را عهده دار شد.

بر اساس آرای اعضای هیئت مدیره مهران محمدی مدیر اجرایی هفته نامه اندیشه اردبیل به عنوان منشی خانه مطبوعات استان انتخاب شد تا ترکیب هیئت رئیسه این تشکل صنفی خبرنگاران مشخص و معین شد.

در این نشست اعضای هیات رئیسه خانه مطبوعات با ارایه برنامه های کاری خود برای رفع مشکلات و ارتقای سطح نشریات و خبرنگاران استان به پیاده سازی و اجرای این برنامه ها تاکید کردند.

ساماندهی خبرنگاران نشریات استان و دوری از موازی کاری اعضا از اولویت های اصلی خانه مطبوعات اردبیل از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه بررسی شد.

همچنین در این جلسه پیشنهاد انتخاب یکی از اعضای هیئت رئیسه به عنوان سخنگوی خانه مطبوعات مطرح شد.

یادآور می شود که در روز انتخابات خانه مطبوعات زعفر احدزاده به عنوان نماینده سرپرستی نشریات سراسری در استان انتخاب شده بود که به دلیل عدم ارایه مدارک برای اثبات سرپرستی خود، مهدی حسین نژاد عضو علی البدل در ترکیب هیئت مدیره قرار گرفت.