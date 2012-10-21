اختتامیه هشتمین نمایشگاه کتاب گیلان/100هزار بازدید از رویداد بزرگ فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان در حاشیه این مراسم استقبال مردم از نمایشگاه را خوب توصیف کرد و گفت: روزانه 15 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

حمید حاذق نیکرو با اشاره به اینکه در مجموع 100 هزار بازدید از نمایشگاه بزرگ کتاب گیلان انجام شده است، افزود: نمایشگاه فرصت مناسبی برای معرفی کتابها، محصولات فرهنگی و جذب مخاطب است.

وی همچنین از مشارکت 420 ناشر در این نمایشگاه خبرداد و اظهارداشت: از این تعداد 350 ناشر از سراسر کشور و بقیه از استان بودند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان گفت: در این نمایشگاه 40 هزار عنوان کتاب عرضه شد تا به نیاز مخاطبان پاسخ گفته شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمایشگاه کتاب دیگری تا پایان سال در استان برگزار خواهد شد، بیان داشت: نمایشگاه بزرگ با این کیفیت در هرسال یک بار اتفاق می افتد.