190 ووشوکار زن در اردبیل فعالیت می کنند/سازماندهی 25 مربی و داور ووشو

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ افشار بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه جلسه کمیته بانوان ووشو استان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته تنها 60 ووشوکارزن در اردبیل وجود داشت که در نیمه اول امسال 130 ورزشکار هم به این تعداد افزوده شده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر شهرستانهای فعال در ووشو بانوان تصریح کرد: علاوه بر مرکز استان و شهر هیر از توابع اردبیل، در شهرستانهای پارس آباد، گرمی، خلخال و مشگین شهر نیز بانوان ووشو کار فعالیت می کنند.

رئیس هیئت ووشو استان تعداد مربیان و داوران زن ووشو در استان را 25 نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 15 نفر مربی و 10 نفر داور هستند که برخی از این افراد هم داور و هم مربی هستند.

وی با اشاره به کسب رتبه نائب قهرمانی بانوان ووشوکار اردبیلی در سبک "لوهان چوان" کشور اضافه کرد: در سالهای قبلی ووشوکار بانوی اردبیلی مقامهایی انفرادی کسب می کردند که امسال برای اولین بار با کسب چهار مدال طلا، چهار مدال نقره و پنج مدال برنز در سبک لوهان چوان کشور نائب قهرمان شدند.

افشار کسب نایب قهرمانی کشور توسط بانوان ووشوکار را نشان از ارتقای سطح فعالیت بانوان ووشوکار اردبیلی می داند.

وی از برنامه ریزی برای گسترش فعالیت بانوان ووشوکار خبر داد و تصریح کرد: کمیته بانوان تلاش می کند با فعال کردن شهرستانهای غیرفعال تعداد بازیکنان را افزایش دهد تا به مرور زمان شاهد پیشرفت ووشو بانوان استان باشیم.