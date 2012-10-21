تصویب طرح سرباز قهرمان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه امروز یکشنبه میهمان جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه در این جلسه آخرین تحولات مسائل اصلی سیاست خارجی از جمله بحران سوریه، مذاکرات 1+5 ، روابط ایران - مصر ، روابط ایران - عربستان سعودی، روابط ایران - کشورهای حوزه خلیج فارس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نقوی حسینی گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح "سرباز قهرمان" با حضور نمایندگان ستاد کل و مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت و کلیات آن به تصویب رسید.

همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حادثه تاسف بار تصادف اتوبوس دانش آموزان که منجر به از دست دادن جان جمعی از دانش آموزان شد را به خانواده های محترم آنان تسلیت گفت و اعلام کرد که مطابق ماموریتی که از طرف رئیس مجلس به عهده کمیسیون گذاشته شد موضوع را به طور جدی پیگیری خواهند کرد.

بعد از جلسه، کمیته های سه گانه تشکیل جلسه دادند.

به گزارش مهر، در طرح " سرباز قهرمان" پیش بینی شده است که نفرات اول تا سوم المپیک و قهرمانان اول مسابقات آسیایی پس از طی آموزش نظامی از انجام خدمت ضرورت معاف شوند.

در این طرح همچنین در خصوص اشتغال این قهرمانان نیز تمهیداتی در نظر گرفته شده است که براساس آن به وزارت ورزش و جوانان و سایر وزارتخانه ها تکلیف شدند تا این قهرمانان را استخدام کنند.

یک فوریت این طرح در 8 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده ست.

