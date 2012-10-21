  1. سیاست
۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۹

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ابراز امیدواری سفیر آلمان نسبت به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران

ابراز امیدواری سفیر آلمان نسبت به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران

سفیر آلمان در ایران از عزم و اراده نمایندگان پارلمان آلمان بویژه گروه دوستی پارلمانی آلمان و ایران برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فی‌مابین خبر داد و گفت: ایران در میان کشورهای منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر، برند اربل سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران بعد از ظهر امروز یکشنبه با جواد هروی، رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و آلمان دیدار و گفتگو کرد.

هروی در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه روابط ایران و آلمان، بر لزوم استفاده از ظرفیت های گوناگون برای گسترش سطح مناسبات فیمابین بویژه در عرصه پارلمانی تاکید کرد و افزود: روابط ایران و آلمان همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و پارلمان‌های دو کشور همواره نقش مهمی در پیشبرد سطح همکاری های فی مابین داشته اند.

وی با اشاره به تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آن را نشانه علاقمندی پارلمان ایران برای ارتقاء سطح مناسبات فیمابین دانست و گفت: امیدوارم با مساعی مشترک گروه های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور شاهد حل مشکلات و موانع توسعه همکاری های فی مابین باشیم.

نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: امروزه مناسبات پارلمانی در سطحی وسیع تامین کننده منافع کشورها بشمار می رود و فارغ از قید و بندهای مناسبات رسمی و دولتی قادر است دوستی و صلح را در جهان گسترش دهد.

برند اربل سفیر آلمان در تهران نیز در ادامه این دیدار با تجلیل از فرهنگ و تمدن تاریخی و غنی ایران و پیشینه خوب مناسبات دو کشور، از تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان در مجلس نهم استقبال کرد و گفت: امیدوارم گروه های دوستی پارلمانی دو کشور بتوانند سهم بسزایی در گسترش مناسبات دوستانه دو کشور داشته باشند.

وی در ادامه از عزم و اراده نمایندگان پارلمانی آلمان بویژه گروه دوستی پارلمانی آلمان و ایران برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فی‌مابین خبر داد و گفت: ایران در میان کشورهای منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سفیر آلمان در پایان دورنمای مثبتی را در روابط دو کشور پیش بینی کرد.

کد مطلب 1725291

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