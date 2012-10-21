ابراز امیدواری سفیر آلمان نسبت به گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، برند اربل سفیر جمهوری فدرال آلمان در تهران بعد از ظهر امروز یکشنبه با جواد هروی، رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و آلمان دیدار و گفتگو کرد.

هروی در ابتدای این دیدار با اشاره به سابقه دیرینه روابط ایران و آلمان، بر لزوم استفاده از ظرفیت های گوناگون برای گسترش سطح مناسبات فیمابین بویژه در عرصه پارلمانی تاکید کرد و افزود: روابط ایران و آلمان همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است و پارلمان‌های دو کشور همواره نقش مهمی در پیشبرد سطح همکاری های فی مابین داشته اند.

وی با اشاره به تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی آن را نشانه علاقمندی پارلمان ایران برای ارتقاء سطح مناسبات فیمابین دانست و گفت: امیدوارم با مساعی مشترک گروه های دوستی پارلمانی در مجالس دو کشور شاهد حل مشکلات و موانع توسعه همکاری های فی مابین باشیم.

نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی در ادامه خاطر نشان کرد: امروزه مناسبات پارلمانی در سطحی وسیع تامین کننده منافع کشورها بشمار می رود و فارغ از قید و بندهای مناسبات رسمی و دولتی قادر است دوستی و صلح را در جهان گسترش دهد.

برند اربل سفیر آلمان در تهران نیز در ادامه این دیدار با تجلیل از فرهنگ و تمدن تاریخی و غنی ایران و پیشینه خوب مناسبات دو کشور، از تشکیل گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان در مجلس نهم استقبال کرد و گفت: امیدوارم گروه های دوستی پارلمانی دو کشور بتوانند سهم بسزایی در گسترش مناسبات دوستانه دو کشور داشته باشند.

وی در ادامه از عزم و اراده نمایندگان پارلمانی آلمان بویژه گروه دوستی پارلمانی آلمان و ایران برای گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی فی‌مابین خبر داد و گفت: ایران در میان کشورهای منطقه از اهمیت فراوانی برخوردار است.

سفیر آلمان در پایان دورنمای مثبتی را در روابط دو کشور پیش بینی کرد.