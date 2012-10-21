آمادگی برای اجرای بیمه سلامت ایران در خوزستان

احسان منفردنیاکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ازبین بردن تبعیض در ارائه خدمات درمانی ورفع همپوشانی بیمه ای، پرهیز از موازی کاری، جلوگیری از پراکنده کاری و ایجاد تمرکز کاری بیمه ای با توجه به رویکرد نظام ارجاع و پزشک خانواده شهری از جمله اهداف اجرای بیمه سلامت ایرانیان است.

وی با بیان اینکه اجرای بیمه سلامت ایرانیان در مرحله اول بر تجمیع تمام صندوق های بیمه ای متمرکز است، افزود: در طرح بیمه سلامت ایرانیان، پرداخت حق بیمه بر اساس توان و دریافت خدمات بر اساس نیاز، ارائه می شود.

منفردنیاکی تصریح کرد: در راستای اجرای بیمه سلامت ایرانیان، تمام بیمه های موجود در کشور به بیمه خدمات درمانی ایرانیان تبدیل می شود و همه از مزایای یکسان برخوردار خواهند شد.

وی توسعه کمی و کیفی بیمه پایه سلامت در سراسر کشور جهت پوشش بیمه ای کامل افراد جامعه را از دیگر اهداف بیمه سلامت ایرانیان عنوان کرد و گفت: رساندن پوشش بیمه ای به 100 درصد افراد جامعه در این راستا دنبال می شود.

مدیرکل بیمه سلامت استان خوزستان افزود: ارتقای کیفی خدمات و افزایش رضایتمندی برای مخاطبین و جمعیت هدف بیمه شده و تکریم و حفظ حقوق بیمه شدگان با افزایش نظارت های مستقیم وغیر مستقیم از جمله نتایج اجرای این قانون هستند.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای طرح بیمه سلامت ایرانیان خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیر دولتی با رعایت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع و سطح بندی خدمات در دستور کار قرار می گیرد.

منفردنیاکی با بیان اینکه اجرای این بیمه مرحله به مرحله انجام می پذیرد، افزود: در استان خوزستان آمادگی کامل برای بیمه سلامت ایرانیان و تجمع صندوق های بیمه ای وجود دارد.