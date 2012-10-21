بیش از 15 هزار نفر در مسابقه تفسیر قرآن ثبت نام کردند/ 19 آبان زمان برپایی مسابقه

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد تجلیان، مدیر امور ارتباطات سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اتمام ثبت نام پنجمین دوره مسابقه بزرگ تفسیر قرآن کریم با عنوان «نورالهدی 5 » گفت: در این دوره از مسابقات که بر مبنای تفسیر نمونه برگزار می گردد، تعداد 15400 نفر ثبت نام نموده که این میزان در مقایسه با دوره گذشته (سال 1390) 58 درصد رشد داشته است و به نظر می رسد این مسابقه جزء بزرگترین مسابقات قرآن در رشته تفسیر می باشد .

وی افزود : این مسابقات در دو رشته تفسیر یک جزء(جزء پانزدهم قرآن کریم) و تفسیر سه جزء (اجزای پانزدهم،شانزدهم و هفدهم قرآن کریم) برگزار و کسانی که بتوانند در این مسابقه حد نصاب نمره یعنی 70 درصد نمره را دریافت کنند، گواهینامه قبولی اعطاء می گردد.

مدیر امور ارتباطات سازمان دارالقرآن تصریح کرد: این مسابقه در تاریخ 19 آبان ماه سال جاری بطور همزمان در 180 حوزه امتحانی برگزار می گردد؛ پرسشها به صورت تستی 4 گزینه ای است و پاسخ های غلط، نمره منفی دارد .

تجلیان افزود : به قید قرعه نیز به برندگان ممتاز جوایز نفیسی از قبیل : کمک هزینه سفر عمره مفرده ، کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، کمک هزینه سفر مشهد مقدس و جوایز ارزنده نقدی اهدا می گردد. استانهای مازندران ، بوشهر ، کرمانشاه ، ‌خراسان رضوی و تهران به ترتیب بیشترین تعداد ثبت نام شدگان را دارا بوده اند.

لازم به ذکر است ثبت نام این مسابقه از ابتدای مرداد ماه آغاز و تا نیمه مهر ماه از طریق سایت تلاوت انجام پذیرفته و برگزاری آزمون نیز با همکاری ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

