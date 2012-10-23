استان کرمانشاه از نظر جمعیتی در رتبه 13 کشور قرار دارد

مژگان نمکیان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:جمعیت استان کرمانشاه طبق آخرین آمار که مربوط به سرشماری سال 90 است یک میلیون و 945 هزار و 227 نفر اعلام شده که در مقایسه با سرشماری قبلی سال 85 که یک میلیون و 879 هزار و 385 نفر بوده است که رشدی برابر 69 صدم درصدی نسبت به سرشماری دور قبل برخوردار است

وی سهم استان کرمانشاه را در افزایش جمعیت کشور 25 درصد اعلام کرد.

وی در خصوص جمعیت حاضر براساس گروه های سنی گفت: هم اکنون میزان جمعیت صفر تا 14 سال 21 و سه دهم درصد و جمعیت 15 تا 64 سال 72 و 9 دهم جمعیت استان و گروه سنی 65 سال به بالا پنج و هشت دهم درصد جمعیت کل استان را به خود اختصاص داده است.

وی در خصوص جمعیت استان از نظر جنسی گفت: استان کرمانشاه از نظر وضعیت سکونت در رتبه 13 کشور قرار دارد و نسبت به سرشماری سال 90 رشدی معادل دو و پنجاه و نه صدم درصد را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: هم چنین اسن استان از نظر جمعیت زنان و مردان شهری در رتبه 12 کشور قرار دارد و این آمار نسبت به دور گذشته رشدی معادل دو و 53 صدم درصد در کلیت جمعیت زنان و مردان شهری، دو رو 51 صدم درصد در رشد مردان شهری و رشدی معادل دو 54 صدم درصد را در افزایش تعداد مردان شهری نشان می دهد.

وی ادامه داد: هم چنین این آمار نشانگر رشد دو 74 صدم درصدی در تعداد مردان و زنان روستایی نسبت به دور گذشته و دو و 78 صدم درصدی نسبت به تعداد زنان روستایی و دو 69 صدم درصدی در افزایش تعداد مردان روستایی نسبت به سرشماری قبلی در سال 85 است که استان کرمانشاه در این بخش نیز دارای رتبه 16 کشوری است.

نمکیان گفت: استان کرمانشاه در رتبه چهارم از نظر میزان زنان و مردان غیر ساکن در کشور قرار دارد که این رتبه نشانگر رشد شش و 25 صدم درصدی مجموع زنان و مردان غیر ساکن و شش و 40 صدم درصدی مردان غیر ساکن و شش و هشت صدم درصدی زنان غیر ساکن است.

وی افزود: هم اکنون 69 و هفت دهم درصد جمعیت استان را شهرنشینان تشکیل می دهند و استان کرمانشاه از این حیث در رتبه 11 کشوری قرار دارد.

رئیس کل آمار استان کرمانشاه متوسط رشد سالیانه جمعیت شهری استان را 69 صدم درصد و جمعیت روستایی این استان را یک و 54 صدم درصد اعلام کرد و گفت: این آمار نشانگر رشد منفی یک و شش صدم درصدی این جمعیت در سال 90 نسبت به دور گذشته است.

وی میانگین میزان مساحت زیربنا در خانه های شهری را 96 متر اعلام کرد و افزود: این مساحت در منازل روستایی حدود 100 متر است.

وی تعداد اتباع خارجی در استان کرمانشاه را اینگون اعلام کرد: هم اکنون 2030 تبعه افغان، 946 تبعه عراقی و 124 تبعه پاکستانی و 21 تبعه اهل ترکیه در استان کرمانشاه به سر می برند و حدود 2858 تبعه نیز از دیگر نقاط جهان در کرمانشاه ساکن هستند.

وی گفت: در حال حاضر 219 و 75 هزارم درصد از جمعیت 6 سال و بالاتر از خدمات اینترنت استفاده می کنند در حالی که این رقم در افراد 10 سال و بالتر رقمی معادل 12 و چهار دهم درصد را نشان می دهد و در سنین 15 تا 24 سال این رقم به 13 درصد رسیده است و ضریب نفوذ اینترنت استان کرمانشاه معادل 22 درصد است.



