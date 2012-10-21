موقوفه 430 میلیون ریالی در نوشهر کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غریب رضا وحیدی اظهار داشت: مازندران دارای بیش از سیزده هزار موقوفه بوده که توسط اداره کل اوقاف و ادارات تابعه مدیریت می شود و قطعاً بسیاری از موقوفات هستند که هنوز شناخته شده نیستند و این امر مهم نیاز به معرفی موقوفات شهرها و روستاها توسط بزرگان دارد که با ادارات اوقاف همکاری کنند.

وی افزود: به همت اوقاف نوشهر این موقوفه زمینی به مساحت 470 مترمربع بوده و واقف نیک اندیش آن سیده گل نسا حسنی بوده و نوع مصرف و نیت آن باقیات و صالحات است و ارزش آن چهل و سه میلیون تومان است.

وحیدی ادامه داد: در این موقوفه یک اصله درخت گردو موجود است که واقف آن را ویژه برای مخارج مراسمات امام حسین(ع) وقف کرده است.

ساخت دو موقوفه در محمود آباد

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان محمودآباد از کلنگ زنی احداث دو ساختمان موقوفه در محمودآباد خبر داد.

جعفر صفری گفت: در اجرای منویات مقام معظم رهبری و سیاست گذاری سازمان اوقاف و امورخیریه در نظر است با حضور مدیر کل اوقاف و امورخیریه کلنگ احداث ساختمان اداره و مهمان پذیر اوقاف در 5 طبقه در محمودآباد به زمین زده شود.

جعفر صفری افزود: این ساختمان علاوه بر اینکه ساختمان اداری این اداره خواهد شد بصورت میهمان پذیر بوده قابل استفاده میهمانان اداره اوقاف نیز خواهد بود.

رئیس اوقاف و امور خیریه محمود آباد بیان داشت: این اداره در شهرک صنعتی شهدای محمودآباد دارای زمین بوده که در جهت احیاء این اراضی کلنگ احداث سوله تجاری و صنعتی در این زمین با حضور مسئولین شهرستان به زمین زده خواهد شد.

دومین شماره احسان ماندگار منتشر شد

دومین شماره احسان ماندگار اوقاف مازندران منتشر شد. به همت این واحد دومین شماره نشریه احسان ماندگار منتشر شد.

محمد حسین فاضلی گفت: فصلنامه احسان ماندگار نشریه ای است داخلی و اخبار و اطلاعات مهم مربوط به اداره کل اوقاف و امورخیریه استان جهت اطلاع رسانی به عموم مردم به ویژه اصحاب وقف و بقاع متبرکه منتشر می شود.

مدیر روابط عمومی اوقاف مازندران افزود: مهمترین مطالب این شماره سخنان حضرت آیت اله جوادی آملی در خصوص اهمیت وقف و به روز بودن آن، اصلاح ساختار سازمان اوقاف و امورخیریه با هدف بهره وری موقوفات، اهمیت بقاع متبرکه، تحول انقلابی سازمان اوقاف، وقف های جدید توسط واقفان نیک اندیش است.

ساخت مسجد المهدی (عج) جنت رودبار رامسر

مسجد المهدی (عج) دهستان جنت رودبار شهرستان رامسر با مساحت تقریبی 520 مترمربع ساخته می شود. حجت الاسلام حسین قبادی اظهار داشت: ساختمان جدید مسجد جامع المهدی در زمینی به مساحت تقریبی 520 مترمربع و در دو طبقه با بنای مفید 500 مترمربع در دو صحن مجزا ویژه آقایان و بانوان ساخته خواهد شد وعلاوه بر آن ساخت دو حسینیه مجزا در جوار مسجد لحاظ شده است.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان رامسر از هیئت امنای مساجد به عنوان همکاران اجرایی خود و اداره تحت امر یاد کرد و گفت: هیئت امنای مساجد و اماکن متبرکه ، بازوان اداره اوقاف و نهادهای دینی هستند که صادقانه بدون هیچ منتی و تنها برای رضای خدا و خدمت به مردم و اعتلای دین در اماکن متبرکه ، مساجد، حسینیه ها و امامزاده های معصوم حضور فعال دارند.

وی با اشاره به اینکه در عالم چیزی زیباتر از عبادتگاه و محل نیایش وجود ندارد، افزود: انسان به واسطه فطرت ذاتی و عرفانی خود دوست دارد با خدای هستی راز و نیاز کند. مسلماً بهترین جایی که این آرامش حضور را به آدمی می بخشد، عبادتگاه های دینی و مذهبی هستند که انسان در فضای آنها به پرستش خدا تعالی می پردازد.