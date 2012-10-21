به گزارش خبرنگار مهر، محمد اشرف نیا بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی مسایل پایانه مرزی جلفا با تاکید بر این مطلب گفت: ساخت پل جدید 50 میلیارد ریال برای ما هزینه در بر داشته اما به خاطر برخی مسایل مرزی بین ایران و نخجوان این مسیر بلا استفاده مانده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی پل چوبی جلفا پاسخگوی تردد روزانه 300 دستگاه کامیون و سه هزار مسافر نیست و باید این پل مورد بهره برداری قرار گیرد.

اشرف نیا از اتخاذ برخی تصمیمات در مرکز استان برای شهرستانها انتقاد کرد و گفت: این تصمیمگیری ها مغایر با نیازهای واقعی این مناطق است و روند کارشناسی تری را می طلبد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: ترکها علاقه وافری برای استفاده از مسیر ترکیه - نخجوان - ایران به دلیل تعرفه های گمرکی پایین دارند که این امر ضرورت تسریع در بهره برداری از این مسیر را بیشتر می کند.