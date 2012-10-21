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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۲۴

اشرف نیا:

لزوم بهره‌برداری از پل جدید مرزی‌جلفا/پل‌چوبی جلفا پاسخگوی تردد کامیون‌ها نیست

لزوم بهره‌برداری از پل جدید مرزی‌جلفا/پل‌چوبی جلفا پاسخگوی تردد کامیون‌ها نیست

جلفا - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: با وجود هزینه های زیاد برای پل جدید مرزی بین ایران و نخجوان عدم استفاده از آن مور قبول نیست و این مسیر باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اشرف نیا بعد از ظهر امروز در جلسه بررسی مسایل پایانه مرزی جلفا با تاکید بر این مطلب گفت: ساخت پل جدید 50 میلیارد ریال برای ما هزینه در بر داشته اما به خاطر برخی مسایل مرزی بین ایران و نخجوان این مسیر بلا استفاده مانده است.

وی ادامه داد: در شرایط فعلی پل چوبی جلفا پاسخگوی تردد روزانه 300 دستگاه کامیون و سه هزار مسافر نیست و باید این پل مورد بهره برداری قرار گیرد.

اشرف نیا از اتخاذ برخی تصمیمات در مرکز استان برای شهرستانها انتقاد کرد و گفت: این تصمیمگیری ها مغایر با نیازهای واقعی این مناطق است و روند کارشناسی تری را می طلبد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی افزود: ترکها علاقه وافری برای استفاده از مسیر ترکیه - نخجوان - ایران به دلیل تعرفه های گمرکی پایین دارند که این امر ضرورت تسریع در بهره برداری از این مسیر را بیشتر می کند.

کد مطلب 1725301

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