حریت و استقلال ملت ایران توطئه های دشمنان را نقش برآب کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ستاد برگزاری مراسم یوم الله 13 آبان به ریاست جلال منکرسی معاون سیاسی و امنیتی استانداری کرمانشاه و با حضور اعضای این ستاد در حوزه این معاونت برگزار شد.



منکرسی با اشاره به اینکه در تقویم رسمی ایران روز 13 آبان ماه روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نام گرفته است، گفت: یوم الله13 آبان 58 تسخیر لانه جاسوسی شیاطین بزرگ بخصوص آمریکا از سوی دانشجویان پیرو خط امام راحل (ره) بود که توانستند خفت و خواری نظام سلطه را برای همیشه از درون مملکت ایران اسلامی بزدایند.



وی روز 13 آبا ن ماه را یادآور ابهت پوشالی آمریکا عنوان کرد و گفت: به فضل پروردگار متعال 13 آبان ماه امسال با حضور چشمگیر مردم شریف ایران شاهد اوج و عظمت استکبار ستیزی خواهیم بود که خشکاندن ریشه ظلم را در نوک پیکان خود قرار داده است.



منکرسی در ادامه به حضور همیشگی مردم در برهه های حساس انقلاب و نظام اشاره کرد و گفت: مردم متعهد و انقلابی ایران اسلامی در مقاطع مختلف توانسته اند با حضور گرم و حماسی خود توطئه های کور دشمنان و معاندین نظام را نقش بر آب کنند و همواره و پیوسته سربلندی و وسرفرازی خود را به رخ جهانیان بکشانند.



جلال منکرسی تصریح کرد: آگاهی فکری، معرفتی و عقیدتی جوانان این مرز و بوم قطعا سد معبری است در راه استیلای ظالمان دنیا؛ که همواره می کوشند منافع دیگر ملت ها را در منافع خودشان عنوان کنند.



وی در ادامه با اشاره به اندیشه ها ی جهانی و انسان ساز خمینی کبیر(ره) خاطرنشان کرد: حضرت امام خمینی(ره) با تاسی از اندیشه های ائمه اطهار(علیهم السلام) توانستند سیاست یاوه گویی استعمار گران را با تز نه شرقی نه غربی برای ملت ایران اسلامی در تاریخ حک نمایند.



در ادامه این نشست عباس سروری دبیر ستاد بر گزاری مراسم یوم الله 13 آبان به ارائه گزارش اقدامات انجام شده پرداخت.



سروری گفت: به علت تقارن 13 آبان با روز غدیر خم تصمیمات مقتضی این چنین لحاظ شده است که انشاءالله مراسم باشکوه 13 آبان ماه در روز جمعه 12 آبان بعد از بر گزاری نماز جمعه انجام خواهد گرفت.



شایان ذکر است مسیر راهپیمایی از محل مسجد جامع به سمت میدان آزادی خواهد بود.