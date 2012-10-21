فرودگاه و محورهای مواصلاتی جهرم توسعه می یابند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی و مسئولان استان فارس با حضور در فرودگاه جهرم به بررسی مسائل و مشکلات فرودگاه، جاده و راههای مواصلاتی پرداختند شرایط توسعه این شهرستان از طریق گسترش فرودگاه این شهر را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
محفوظی معاون تلفیق بودجه، حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی در این نشست گفت: بحث گسترش فرودگاه جهرم را به شدت دنبال و پیگیری می کنیم که در این زمینه نیاز به توسعه باند پرواز فرودگاه جهرم و هم چنین گسترش ساختمان این فرودگاه و تجهیزات فرودگاهی داریم.
وی افزود: تمامی تلاش خود را به کار خواهیم بست تا فرودگاه جهرم به فرودگاهی ایده آل تبدیل شود.
رسولینژاد اظهار داشت: با توجه به سابقه طولانی فرودگاه جهرم لزوم توسعه و گسترش آن احساس میشود.
وی موانع فیزیکی، عدم توسعهیافتگی و نبود تجهیزات فرودگاهی را از جمله عوامل و مشکلات موجود فرودگاه جهرم دانست و افزود: امسال حدود 100 میلیون تومان تجهیزات برای توسعه فرودگاه جهرم اختصاص یافته است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها با اشاره به خرید یک دستگاه ناوبری هوایی برای فرودگاه جهرم بیان داشت: با راهاندازی این دستگاه ناوبری هوایی زمینه توسعه فرودگاه جهرم محقق میشود.
وی با بیان لزوم توسعه و گسترش باند فرودگاه جهرم بیان کرد: گستره باند با عرض 24 متر ظرفیت پذیرش هواپیمای فوکر 100 را داشته و با توجه به اینکه توسعه باند فرودگاه نیاز به ایجاد چند فاکتور اساسی دارد باید این امور در فرودگاه جهرم بررسی شده و بعد از آن تغییرات اساسی در آن ایجاد شود.
رسولینژاد با بیان اینکه سال گذشته 120 میلیارد تومان برای توسعه فرودگاههای کشور هزینه شده، خاطرنشان کرد: نزدیک به 40 میلیارد تومان از کل این هزینه از محل استانها تامین شده است.
وی با بیان اینکه تصمیمگیری برای توسعه فرودگاه جهرم پس از بازدید و بررسیهای انجام شده نهایی میشود، گفت: باید ضمانتی برای شرکتهای هواپیمایی باشد تا این شرکتها بتوانند با اطمینان کامل پروازهای این فرودگاه را انجام دهند و در صورت فروخته نشدن صندلیها مشکل پروازها در جهرم همچنان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها با اشاره به لزوم حمایت مسئولان جهرم از توسعه فرودگاه و پروازهای آن گفت: در سال گذشته 300 میلیون تومان برای هزینههای جاری هر فرودگاه صرف شده و باید زمینه توسعه درآمد فرودگاهها محقق شود.
رئیس سازمان هواپیمایی نیز در این جلسه اظهار داشت: با توجه به سابقه درخشان شهرستان جهرم در طول سالهای متمادی قبل و بعد از انقلاب این مولفه بالقوه در این شهر وجود داشته اما بستر لازم برای رشد و نمو آن کمرنگ بوده است.
حمیدرضا پهلوانی بررسی توسعه صنعت هوانوردی جهرم را از دلایل سفر خود به این شهرستان ذکر کرد و بیان داشت: باید باند فرودگاه جهرم گسترش پیدا کرده و موانع موجود در توسعه آن با نصب تجهیزات برطرف و محدود شود.
وی مشکل سوخت، آتشنشانی و هواشناسی را از جمله عوامل پیشرفت فرودگاه جهرم دانست و بیان کرد: مسئولان سازمان هواپیمایی کشور در تسریع توسعه و پیشرفت فرودگاه جهرم از هیچ کوششی دریغ نکرده و باید مسئولان و مردم این شهرستان نیز برای رسیدن به این مهم تلاش کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در صورت حمایت مردم و مسئولان جهرم مجوز احداث شرکتهای هواپیمایی برای این شهرستان صادر میشود، گفت: ترمینال موجود فرودگاه جهرم مناسب روحیات مردم این شهرستان نبوده و باید گسترش پیدا کند.
پهلوانی بیان کرد: امیدواریم که رهاورد این سفر منجر به توسعه صنعت هوانوردی در جهرم شود.
آغاز عملیات اجرایی باند دوم محور جهرم- لار – بندرعباس درآینده ای نزدیک
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: به علت توسعه نیافتن باند فرودگاه جهرم، پروازهای این فرودگاه با مشکلاتی روبهرو بوده است.
محمدرضا رضایی با اشاره به توسعه نیافتن بخش هواشناسی و کمبود تجهیزات این بخش در فرودگاه جهرم افزود: استقبال مردم از پروازهای فرودگاه جهرم مناسب بوده اما به علت عدم توسعه یافتگی و وجود وقفه در پروازها این امر با مشکلاتی روبهرو بوده است.
نماینده مردم جهرم درمجلس شورای اسلامی با اشاره به شروع ادامه عملیات اجرایی راه آهن شیراز-جهرم-لار-بندرعباس نیز گفت: با تخصیص اعتبارات موجود این امر عملی میشود.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای مناقصه ادامه مسیر جاده شیراز-جهرم خاطرنشان کرد: این مهم باید تا پایان سال آینده اجرایی و باند دوم آن به اتمام برسد.
رضایی از عملیات اجرایی جاده جهرم لار بندرعباس در آینده نزدیک خبر داد و تصریح کرد: به دلیل نزدیکی این مسیر به استان هرمزگان، برای اجرای باند دوم آن هزینه کمتری نسبت به بقیه مسیرها صرف میشود.
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