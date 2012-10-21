دانشکده فوریتهای پزشکی در ساوجبلاغ راه اندازی می شود

مهدی سلیمان فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در مهرماه امسال با انتقال مرکز فوریتهای پزشکی به شهرستان ساوجبلاغ در دو مقطع کاردانی و کارشناسی 100 دانشجو جذب شد.



وی افزود: این مرکز هم اکنون کار خود را آغاز کرده و در صورت حمایت مسئولان درصدد راه اندازی دانشکده فوریتهای پزشکی در این شهرستان هستیم.



سلیمان فلاح اظهار داشت: با راه اندازی دانشکده، می توانیم به عنوان الگوی کشوری عمل کرده، آموزشهای لازم را ارائه دهیم.



وی هدف از ین کار را بهره مندی درست مردم از خدمات و سیدگی سریع به مجروحان به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات بزرگراه کرج- قزوین برشمرد.



وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد زیادی از مصدومان تصادفات این بزرگراه به مرکز فوریتهای پزشکی ساوجبلاغ منتقل می شوند.