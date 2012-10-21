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۳۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۷:۵۰

سلیمان فلاح:

دانشکده فوریتهای پزشکی در ساوجبلاغ راه اندازی می شود

دانشکده فوریتهای پزشکی در ساوجبلاغ راه اندازی می شود

ساوجبلاغ – خبرگزاری مهر: رئیس بهداشت و درمان شهرستان ساوجبلاغ گفت: با حمایت مسئولان مرکز آموزش فوریتهای پزشکی ساوجبلاغ به دانشکده ارتقاء می یابد.

مهدی سلیمان فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: در مهرماه امسال با انتقال مرکز فوریتهای پزشکی به شهرستان ساوجبلاغ در دو مقطع کاردانی و کارشناسی 100 دانشجو جذب شد.

وی افزود: این مرکز هم اکنون کار خود را آغاز کرده و در صورت حمایت مسئولان درصدد راه اندازی دانشکده فوریتهای پزشکی در این شهرستان هستیم.

سلیمان فلاح اظهار داشت: با راه اندازی دانشکده، می توانیم به عنوان الگوی کشوری عمل کرده، آموزشهای لازم را ارائه دهیم.

وی هدف از ین کار را بهره مندی درست مردم از خدمات و سیدگی سریع به مجروحان به ویژه مصدومان ناشی از تصادفات بزرگراه کرج- قزوین برشمرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تعداد زیادی از مصدومان تصادفات این بزرگراه به مرکز فوریتهای پزشکی ساوجبلاغ منتقل می شوند. 

کد مطلب 1725305

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