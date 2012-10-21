بررسی پروژه پارک تمدنها در شیراز/ کوه نور بستری مناسب برای حضور گردشگر

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا نقیب زاده بعداز ظهر یکشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز اظهار داشت: با اجرای پروژه‌ کوه نور و پارک فهندژ سعدیه منطقه گردشگری مطلوب در شیرازایجاد و باعث جذب گردشگر می شود.

وی ادامه داد: برای احداث جاذبه های گردشگری مناطق مورد مطالعه قرارگرفته و برنامه اجرایی و نحوه واگذاری مصوب شود.

عضو شورای اسلامی شیراز ابراز کرد: مشخص کردن هزینه، تعیین تکلیف و چگونگی تعامل با سرمایه گذار کمک به انجام به موقع پروژه ها و جذب بهتر سرمایه می کند.

نقیب زاده افزود: کوه فهندژ واقع در سعدیه در آینده با توافق بین شهرداری و میراث فرهنگی در راستای توسعه به بهترین منطقه گردشگری در کنار کوه نور تبدیل می شود و کمک به جذب گردشگر داخلی و خارجی میکند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورا ادامه داد: باید برنامه اجرایی و نحوه واگذاری انها در مصوبه ها گنجانده و هزینه ها تدوین شوند.

کوه نور بستری مناسب برای حضور گردشگر

دیگرعضو شورای اسلامی شهر شیراز نیز گفت: اجرای طرح کوه نور که در ارتفاع شمالی شهر در 320هکتار از نقاط حساس گردشگری به شمار می رود که میتواند بستری مناسب برای حضور سرمایه گذار را ایجاد کند.

محس معین با انتقاد از سه پروژه گردشگری شهرداری که موفق به در آمدزایی نشده، ادامه داد: خوشبختانه طرح کوه نور به پروژه ایی درآمدزا تبدیل می شود و با ایجاد طرح راه پرواز برای ایجاد تله‌کابین و بالن‌سواری، پروژه راه ابریشم با ایجاد مراکز تفریحی آبی،طرح های فرهنگی، مراکز تجاری محدود، راه طبیعت برای ایجاد فضاهای گردشگری طبیعی و جاذبه‌های مورد نظر شهر بازیهای تخیلی و علمی برای کودکان و نوجوانان و همچنین قله های مسکونی شبیه آنچه در کندوان وجود دارد می توان به جذب گردشگر و درآمدزایی کمک کرد.

وی ابراز کرد: این پروژه طرحی تاریخ ساز در حوزه گردشگری و جذب توریست می شود واین طرح در بخش های متفاوت اماده واگذاری به سرمایه گذاران داوطلب است.

کوه نور به حل مشکل اشتغال کمک می کند

عضو دیگر شورای شهر شیراز با اشاره به اینکه طرح های گردشگری می توانند به عنوان درآمد پایدار برای شهرداری در نظر گرفته شوند ابراز کرد: طرح کوه نور پروژه ای کاملا اقتصادی است و می‌‌تواند کمک به حل اشتغال در بین جوانان کند.

حجت‌الاسلام ابوالفضل میری ادامه داد: با توجه به درآمد زا بودن این پروژه بزرگ، شهرداری باید این طرح را مدیریت کند.

وی با تاکید بر اینکه این پروژه سنگین نباید بطور کامل به بخش خصوصی واگذار شود اظهار کرد: با نصب نمادهای مختلف جهان و شهرهای ایران در این منطقه می توان گردشگران بیشتری جذب کرد و کوه نور شیراز را تبدیل به الگوی گردشگری برتر در کشور کنیم.

15طرح در بسته سرمایه گذاری گنجانده شده

شهردار شیراز با اشاره به منحصر بفرد بودن این پروژه بیان کرد: این یک پروژهاز نظر نوع زمین،‌ توپوگرافی موقعیت محل و سایر خصوصیات، منحصر بفرد است و در هیچ کلانشهری وجود ندارد.

علی‌رضا پاک ‌فطرت با تصریح اینکه ابعاد اقتصادی موضوع توسط مشاور طرح دیده شده است، گفت: در این سایت 15 بسته سرمایه‌گذاری دیده شده که سرمایه‌گذاران می‌توانند در یک یا چند پروژه شرکت و سرمایه گذاری کنند.

وی یادآورشد: این طرح از شش ماه پیش به امینی بامدرک فوق‌ لیسانس شهرسازی به‌عنوان مدیر پروژه کوه نور واگذار شد و حال نیاز به راه اندازی دفتر این پروژه در همان محل داریم.

سرمایه گذاران در طرح مشارکت کنند

رئیس شورای اسلامی شهر شیراز با بیان اینکه کوه نور منطقه‌ای ویژه است که شهرداری باید خود امور سرمایه گذاری ان را بدست بگیرد گفت :بخش خصوصی تنها صرفه اقتصادی خود را در نظر می گیرد وبه این جهت شهرداری میتواند با نظر گرفتن صرفه و صلاح عمومی شهر وارد این طرح شود و بخش عمده سرمایه گذاری آن را دست بگیرد.

علی زحمتکش ادامه داد: همه انتظارات و نیازها را با رعایت اصول و استانداردها، تمام مسایل فرهنگی و معماری و متناسب با شان و جایگاه شیراز، در نظر گرفته شود.