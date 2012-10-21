احتمال طغیان رودخانه ها در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستار فرهادی با اعلام هشدار در خصوص احتمال طغیان رودخانه ها و جاری شدن سیل گفت:عشایر کوچ رو و حاشیه نشینان رودخانه ها بایستی از بستر رودخانه های چهارمحال و بختیاری دور شوند.

وی تأکید کرد: به علت بارندگی این هفته به خصوص در شهرستان کوهرنگ و تشدید بارش ها در روز سه شنبه، عشایر چهارمحال و بختیاری هر چه زودتر باید به مناطق قشلاقی کوچ کرده تا دچار خسارت نشوند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: عشایر باید در اسرع وقت مناطق ییلاقی را ترک کنند.

وی گفت: با توجه به بارش های اخیر عشایر در حال کوچ، کشاورزان و روستاییان ساکن در حاشیه رودخانه ها باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

فرهای به احتمال بارش برف در ارتفاعات چهارمحال و بختیاری اشاره و بیان کرد: احتمال مسدود شدن و لغزندگی ایل راه ها در زمان بارندگی بالا رفته و اداره کل امور عشایر وظیفه دارد با اطلاع‌ رسانی جامع، عشایر را به کوچ فراخوانده تا هرچه سریع تر به مناطق امن قشلاقی کوچ کنند.

۲۵۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح انتقال آب از رودخانه کره بس به دشت خانمیرزا نیاز است

فرماندار شهرستان لردگان از نیاز ۲۵۰ میلیارد ریالی برای اجرای طرح انتقال آب از رودخانه کره بس به دشت خانمیرزا خبرداد



علی زاهدی گفت: اجرای طرح انتقال آب به دشت خانمیرزا از مصوبات سفر شهرستانی استاندار چهارمحال و بختیاری به این شهرستان است.

وی تأکید کرد: انتقال هزار و ۳۰۰ لیتر آب در ثانیه از رودخانه کره بس به این دشت برای رفع نیاز آبی مردم و کشاورزان، از اهداف اجرای طرح یاد شده است.

زاهدی تأمین نیاز آب مردم منطقه و توسعه زمین های کشاورزی را از دیگر اهداف اجرای طرح انتقال آب از رودخانه کره بس به دشت خانمیرزا برشمرد و افزود: با اجرای طرح های آب رسانی و با توجه به وجود دو رودخانه کره بس و چشمه سفید در شهرستان لردگان می توان مردم منطقه و دشت خانمیرزا را از آب این دو رودخانه بهره مند کرد.

وی تصریح کرد: طرح های تغذیه مصنوعی دشت خانمیرزا و طرح آب رسانی از رودخانه کره بس به این دشت مورد مطالعه قرار گرفته است.

تمرین شرایط باعث شناخت امکانات و توان مندی ها در شرایط وقوع حوادث است

استاندار چهارمحال و بختیاری تمرین شرایط را باعث شناخت امکانات و توان مندی ها در شرایط وقوع حوادث دانست



علی اصغر عناستانی گفت: جلوگیری از حوادث طبیعی غیرممکن اما کاستن خسارات ناشی از آن ممکن است.

وی افزود: برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی و جلوگیری از بحران بایستی کلی نگری سازمانی صورت گیرد.

عنابستانی غیر امنیتی بودن یک حادثه را عامل تمایز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برشمرد و افزود: مدیریت بحران و پدافند غیرعامل از هم مجزا بوده و غیر امنیتی بودن یک حادثه عامل تمایز این دو بخش است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تمرین شرایط بحرانی برای مقابله با حوادث را بسیار مؤثر اعلام و تصریح کرد: تمامی دستگاه های اجرایی حتی ادارات شهرستانی و بخش خصوصی، بایستی اطلاعات تجهیزات مورد نیاز در زمان ی بحران را به دفتر اداره کل مدیریت بحران استان اعلام کنند.

وی کنترل امکانات و به روز رسانی تجهیزات را لازمه مرکز مدیریت بحران کنترل حوادث دانست و گفت: بایستی مناطق حساس و آسیب پذیر شناسایی، شبکه ارتباطی بسیار قوی ظاهر، امکانات موجود کنترل و تجهیزات مرتب به روز رسانی شود.

کتاب معرفی استان چهارمحال و بختیاری چاپ می شود



دبیر شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری از چاپ کتاب معرفی استان در آینده نزدیک خبرداد.

کیومرث مرادی گفت: کتاب معرفی چهارمحال و بختیاری در آینده ای نزدیک چاپ و توزیع می شود.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: این کتابچه با تیراژ ۲۵۰ هزار نسخه چاپ می شود.

مرادی افزود: کتابچه یاد شده با هدف معرفی بهتر چهارمحال و بختیاری و به منظور جذب بیشتر گردشگر و سرمایه گذار چاپ می شود.

مشاور استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برای تهیه، تدوین و چاپ کتاب معرفی استان، تمامی دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های خدمات رسان همکاری دارند.

مرادی گفت: چاپ این کتاب نقش مهمی در توسعه چهارمحال و بختیاری دارد.

همکاری دستگاه های اجرایی با نیروی انتظامی ضروری است



استاندار چهارمحال و بختیاری همکاری دستگاه های اجرایی با نیروی انتظامی را ضروری برشمرد.



علی اصغر عنابستانی گفت: همکاری دستگاه های اجرایی به ویژه دستگاه های اجرایی فرهنگی با نیروی انتظامی ضرورت دارد.

وی تأکید کرد: نیروی انتظامی به تنهایی نمی تواند با مفاسد اجتماعی مبارزه و فرهنگ جامعه را تقویت کند.

عنابستانی افزود: کاهش مفاسد اجتماعی نیازمند برنامه ریزی تمامی مسئولان به ویژه مدیران دستگاه های اجرایی فرهنگی است.

وی تصریح کرد: نیروی انتظامی چهارمحال و بختیاری در راستای کاهش مفاسد اجتماعی، تقویت فرهنگ عمومی و مبارزه با جرایم موفق بوده است.