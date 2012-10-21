به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر فامیل‌کریمی بعدازظهر یکشنبه در همایش بزرگداشت حماسه ۳۰ مهر همدان اظهار داشت: استان همدان یکی از استان‌های قوی در اسناد انقلاب اسلامی است که با توجه به این اسناد همچنان تأثیرگذار است.

رئیس ستاد بزرگداشت ۳۰ مهر همدان بیان داشت: در آن مقطع و در ۳۰ مهر ۵۷ دانش‌آموزان با جسارت و جرأت در میادین حضور یافتند و دانشجویان و بقیه اقشار مردم نیز به آنان پیوستند.

فامیل‌کریمی با بیان اینکه همدان از حماسه ۳۰ مهر سال ۵۷ تاکنون ۹۰ سند در برگیرنده اوج‌گیری انقلاب اسلامی گردآوری کرده است، ابراز امیدواری کرد: با همت راویان، فرصت مناسبی برای ترویج این مهم در بین جوانان امروز مهیا شود.

وی با بیان اینکه استان همدان در تاریخ مکتوب این اسناد در مسیر انقلاب یکی از استان‌های پیشرو و اثرگذار بوده و همچنان برای تداوم این انقلاب موثر و تأثیرگذار است، افزود: ستاد ۳۰ مهر با همکاری اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان اسناد حماسی و انقلابی استان را گردآوری کرده و در راستای نشر آنها به نسل آینده تلاش می کند.

اثرگذاری ۳۰ مهر در وضعیت حقوق بشر بسیار مهم بود

بنیانگذار جهاد سازندگی در کشور نیز اظهار داشت: حماسه دانش‌آموزان در ۳۰ مهر سال 57 از هنرستان همدان شروع شد و هر لحظه بر جمعیت نیز افزوده می‌شد.

محمدعلی همایونی با بیان اینکه ۳۰ مهر دو نکته اساسی را در برداشت، عنوان داشت: یکی از این نکات توجه امام خمینی (ره) به این روز و تأیید حماسه ۳۰ مهر و دیگری اثرگذاری این روز در وضعیت حقوق بشر که بسیار مهم بود.

وی عنوان کرد: حماسه ۳۰ مهر که توسط دانش‌آموزان سال ۵۷ خلق شد، در محافل بین‌المللی مطرح شد به طوری که هرچند عوامل حقوق بشر پس از بررسی‌ها به نتایج مثبتی نرسیدند اما همین تأثیرگذاری این روز در چنین رویدادی بسیار مهم بود.

همایونی عنوان کرد: در سال ۵۷ با هتک حرمت به یکی از دانش‌آموزان دختر همدان، توسط مأموران رژیم ستمشاهی، دانش‌آموزان اعتراض خود را به این امر با حضور در خیابان‌های همدان که با حضور روحانیت و اقشار مختلف مردم همراه بود، نشان دادند و این حرکت دانش‌آموزان منجر به شهادت تعدادی از همدانی‌ها در این روز شد.