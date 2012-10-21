تصویب 30 روستای جدید هدف گردشگری در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر کارگروه تخصصی میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس از تصویب 30 روستای هدف گردشگری جدید در این استان خبر داد.

فریدون فعالی گفت: در چهارمین جلسه این کارگروه در سال جاری که به ریاست معاون عمرانی استاندار فارس برگزار شد دو دستور جلسه ارائه شد که به اتفاق اعضای حاظر به تصویب رسید.

وی افزود: پیش از این تعداد 16 روستای هدف گردشگری در فارس تصویب ومعرفی شده اند و روستاهای قصر یعقوب در شهرستان خرمبید ودشتک در شهرستان مرودشت به عنوان روستاهای الگو طی مدت دو سال انتخاب شده اند وبا تصویب فهرست جدید روستاها تعداد روستاهای هدف گردشگری فارس به 46 روستا می رسد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس با اشاره به سیاست سازمان میراث فرهنگی کشور در جذب هفت و نیم میلیون گردشگر خارجی در سال جاری گفت: سهم استان از این مجموع560 هزار نفر است که در این جلسه راهبردها و سیاست گذاری های دستیابی به این تعداد گردشگر خارجی از سوی این اداره کل ارائه و مقرر شد برنامه های اجرایی برحسب سیاستگذاری های انجام شده با لحاظ اهداف کمی تدوین و در جلسه آینده ارائه شد.

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: بدیهی است برنامه های ارائه شده باید دربرگیرنده مسئولیت اجرایی بخشهای خصوصی و دولتی و زمانبندی لازم برای دستیابی به اهداف در مقاطع زمانی مشخص باشد.

فعالی گفت: دفتر روستایی، دفتر فنی و دفتر برنامه ریزی استانداری فارس، امور عشایر استان، سازمان راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بنیاد تعاون و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس از جمله دستگاه های اجرایی تصمیم گیرنده در انتخاب روستاهای هدف گردشگری است.

توسعه ارتباط سایت های تاریخی ایران و جهان با ایجاد مرکز منطقه ای آیکروم در ایران



استفان دی کارو مدیر کل ایکروم(ICCROM) مرکز بین المللی مطالعات، حفظ و مرمت اموال فرهنگی، از مجموعه میراث جهانی تخت جمشید و پاسارگاد بازدید کرد و خواستار توسعه ارتباط سایت های تاریخی ایران و جهان با ایجاد مرکز منطقه ای آیکروم در ایران شد.

در این بازدید وی ضمن اظهار خرسندی از حضور در مجموعه تخت جمشید و پاسارگاد، تخت جمشید را یکی از توسعه یافته ترین سایت های تاریخی بر شمرد و گفت: با ایجاد مرکز منطقه ای ایکروم در ایران، ارتباط تنگاتنگی بین تمامی سایتهای تاریخی ایران، منطقه و دنیا بر قرار می شود.

"استفان دی کاریو" بر اهمیت حرفه ایی گری در سایتهای تاریخی تأکید کرد و افزود: تمامی کسانی که در سایتهای تاریخی مشغول به فعالیت هستند بعنوان عضوی از یک کل واحد، برای چیزی که اهمیت دارد، تلاش می کنند و یکی از اهداف ایکروم این است تا اعضاء این کل واحد در سراسر دنیارا در کنار هم آورده و امیدوار است با استفاده از از این حس مشترک، سهمی به سزا در ارتقای حفاظت و مرمت آثار تاریخی داشته باشد.

در ادامه این بازدید محمد حسن طالبیان مدیر پایگاه میراث جهانی پارسه- پاسارگاد بیان اینکه با راه اندازی مرکز آموزش منطقه ای ایکروم در ایران، پایگاه تخت جمشید و پاسارگاد در فهرست پایگاههای آموزش علمی قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: تخت جمشید از سایت های قدیمی در موضوع حفاری و مرمت است و شروع مرمت و باستان شناسی علمی از این پایگاه انجام شده و خود سایت نیز بدلیل اینکه در فهرست ثبت میراث جهانی قرار دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی ضمن اشاره به اهمیت موسسه آموزشی ایکروم در توسعه و ارتقای حفاظت و مرمت آثار تاریخی ، این موسسه را بازوی یونسکو بر شمرد و اظهار امیدواری کرد که بازدید دبیرکل ایکروم از سایت تاریخی تخت جمشید و پاسارگاد نقطه عطفی، جهت همکاری های همه جانبه در خصوص احیای دوره های آموزشی علمی در پایگاه میراث جهانی پارسه- پاسارگاد باشد.

طالیان در ادامه تصریح کرد: تفاهم نامه ای بین سازمان میراث فرهنگی و ایکروم در حال انجام است که با انعقاد این قرارداد، مرکز آموزش منطقه ای ایکروم در ایران تأسیس خواهد شد که نه تنها ایران بلکه کشورهای همسایه را نیز در بر می گیرد.

مدیر کل مرکز علمی ایکروم همچنین از کتابخانه تخصصی تخت جمشید بازدید بعمل آورد و با تأکید بر اهمیت کتابخانه بعنوان پایه پژوهش ، آمادگی ایکروم را در تعامل و همکاری دو جانبه با کتابخانه تخصصی تخت جمشید ، در زمینه تبادل اطلاعات پژوهشی، تهیه و گردآوری کتاب، مجلات و منابع مرتبط وارتقاء سطح کیفی کتابخانه تخصصی تخت جمشید، اعلام کرد.

"استفان دی کارو" در جمع کارشناسان، استادکاران و کارکنان پایگاه پارسه- پاسارگاد اظهار امیدواری کرد، نه تنها در راستای انتقال مهارت های علمی، فن آوری و تکنولوژی، بلکه بعنوان نماینده ای در جهت برقراری یک شبکه تبادل اطلاعات و ایجاد پیوندی ارگانیک بین بنیادهای پژوهشی و سایت های تاریخی اقدام خواهد کرد.

در این دیدار مدیر کل ایکروم از نمایشگاه دائمی دستاوردهای پایگاه میراث جهانی پارسه- پاسارگاد در مجموعه تخت جمشید بازدید بعمل آورد و نمونه ای از فعالیت های مرمتی وعمرانی صورت گرفته در تخت جمشید ،توسط کارشناسان این پایگاه ارائه شد.