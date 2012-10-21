بانک هویت ژنتیک در هشت استان کشور راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه اعضاء شورای عالی قضایی استان روز یکشنبه با حضور احمد شجاعی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، حجت الاسلام اسماعیل صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان در دادگستری قزوین برگزار شد.

احمد شجاعی در این جلسه اظهارداشت:‌ رسیدگی سریع به پرونده ها در کاهش هزینه ها و زمان دادرسی تاثیر زیادی دارد که با توجه به پیشرفت های علمی صورت گرفته انتظار می رود فرآیند رسیدگی به امور پزشکی و پرونده های قضایی با دقت بیشتر و زمان کوتاهتری صورت گیرد.

شجاعی افزود:‌ کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها در سایه دقت، توجه و وجود امکانات مناسب میسر می شود و در این راستا تلاش می شود از تجهیزات مدرن و به روز برای تسریع در امور استفاده شود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد:‌ یکی از راهکارها برای جلب رضایت مردم راه اندازی بانک هویت ژنتیک برای تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و تشخیص هویت و شناسایی سریع مجرمان بود که عملیاتی شده است.

این مسئول بیان کرد: برنامه ریزی اولیه بر این اساس بود تا این بانک اطلاعاتی در 10 استان کشور راه اندازی شود که نمونه ها در آن نگهداری شوند که تاکنون هشت استان از این امکانات برخوردار شده اند.

وی گفت: این استانها می توانند استانهای مجاور را نیز پوشش دهند که نمونه ها برای مرکز نیز ارسال می شود و تصمیم داریم بنابر ضرورت در هر استانی که نیازمند بانک هویت ژنیتک بود این تجهیزات تامین شود.

راه اندازی بانک هویت ژنتیک در دو استان دیگر

شجاعی یادآورشد:‌ تا پایان امسال بانک هویت ژنتیک در دو استان دیگر راه اندازی خواهد شد که عملیاتی شدن آن نیازمند توسعه زیرساخت ها و تامین اعتبار است که در صورت محقق شدن آن، مرحله به مرحله درهمه استانها به بهره برداری خواهد رسید.

شجاعی تصریح کرد:‌ در حال حاضر برای شناخت هویت افراد از اثرانگشت استفاده می شود اما در این بانک اطلاعاتی، پس از نمونه برداری از خون افراد هویت ژنتیکی فرد مشخص در سامانه هویت ژنتیکی پزشکی قانونی ثبت می شود.

وی اظهارداشت:‌ با اطلاعات موجود در این بانک، کار رسیدگی به پرونده های قضایی، تشخیص هویت، موارد مشکوک و شناسایی دقیق و سریع مجرمان سابقه دار که در محل وقوع جرم اثری از خود بر جای نگذاشته اند به آسانی امکان پذیر می ‌شود.

در ادامه حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین بالا رفتن سطح فرهنگی جامعه و برخورد سریع با مجرمان را در ارتقاء سطح امنیت جامعه و کاهش جرم و جنایت در کشور موثر دانست.

صادقی از مسئولان پزشکی قانونی کشور خواست با مجهز کردن ادارات پزشکی قانونی استانها به امکانات و تجهیزات پیشرفته زمینه پاسخگویی سریع و مناسب به پرونده های ارجاعی مردم کمک کنند.