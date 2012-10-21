به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ساماندهی و تجهیز اکیپهای نظارت بهداشتی بر لاشه دامهای قربانی عید قربان افزود: 75 پرسنل عملیاتی متخصص در قالب این اکیبها در روز عید قربان بر بهداشت لاشه های قربانی نظارت خواهند کرد.

به گفته وی این اکیپها با استقرار در میادین اصلی تمامی شهرستانهای استان آماده ارائه خدمات نظارت بهداشتی بر لاشه دامهای قربانی در منازل و محل سکونت شهروندان به صورت رایگان خواهند بود.

مدیر کل دامپزشکی استان یادآور شد: بازرسان بهداشتی دامپزشکی علاوه بر نظارت ویژه، در راستای افزایش سطح آگاهی مردم در زمینه امکان انتقال بیماری و ابتلای مصرف کنندگان از طریق مصرف گوشتهای غیربهداشتی، اطلاعات لازم را به مردم ارائه خواهند داد.

وی با اشاره به فعالیت تمامی کشتارگاههای استان در عید قربان تصریح کرد: به عموم شهروندان توصیه می شود به جهت اینکه ذبح دام در خارج از کشتارگاه علاوه بر خطر شیوع بیماریهای مشترک، مشکلات زیست محیطی ایجاد می کند، دام قربانی خود را به کشتارگاه منتقل و از خدمات بهداشتی آنجا استفاده کنند.

کشتارگاه های اردبیل در عید قربان قربانی مردم را ذبح می کنند

صالحی عنوان کرد: ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه، به حداقل رساندن شیوع بیماریهای مشترک و اطمینان شهروندان از سلامت لاشه مصرفی از مهمترین اهداف اجرای طرح نظارت بهداشتی بر لاشه دامهای قربانی در عید قربان است.



وی یکی از بسترهای عمده تخلف در دامپزشکی را حوزه عرضه و تولید فرآورده های خام دامی دانست و اضافه کرد: محوری ترین فعالیت دامپزشکی در حوزه نظارت بر بهداشت عمومی جامعه و امنیت غذایی مردم انجام می گیرد و نظارت بهداشتی بر فرآورده های خام دامی لازمه رسیدن به هدف تغذیه سالم یک جامعه است.

صالحی ادامه داد: بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام از طریق مصرف فرآورده های خام دامی آلوده و غیر بهداشتی به انسان انتقال می شود که می توان درصد بالائی از این بیماریها را در معاینات و بازدیدهای قبل، حین و بعد از کشتار دام تشخیص داد و با خارج کردن آنها از چرخه مصرف انسانی در جهت بهبود و ارتقا کیفیت بهداشتی جامعه قدمهای موثری برداشت.

وی همچنین به عموم شهروندان توصیه کرد آلایش خوراکی مورد نیاز خود را به صورت بسته بندی هویت دار و از فروشگاههای مجاز و بهداشتی تهیه کرده و در موقع خرید گوشت به ممهور بودن آن به مهر بهداشتی دامپزشکی اطمینان حاصل کنند.

فرهنگ سازی و اطلاع رسانی عامل جلوگیری از تخلفات

مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه همه تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فرآورده های خام دامی باید از قوانین بهداشتی دامپزشکی تمکین کنند، تاکید کرد: هیچ اغماض و چشم پوشی از تخلفات دامپزشکی در زمینه تامین نیازهای تغذیه ای مردم قابل پذیرش نیست.

وی بیان داشت: همه قوانین بهداشتی دامپزشکی برای جلوگیری از اجحاف به مردم بوده و همه وظیفه داریم در چارچوب قوانین خدمت انجام دهیم.

صالحی در عین حال فرهنگ سازی و آموزش و اطلاع رسانی را بهترین روش برای جلوگیری از تخلفات این حوزه دانست.

وی همچنین کمبود امکانات و نیروی انسانی را مهمترین چالش دامپزشکی در زمینه بازرسیها و نظارتها عنوان کرد و افزود: تاکنون کمبود امکانات و نیروی انسانی تاثیری در کیفیت بازرسیها نداشته است.

